فتح فروع بنكية جزائرية بالخارج سيكون عبر مراحل

أوضح وزير المالية عبد الرحمان راوية، أن مشروع فتح فروع بنكية بالخارج يتواجد قيد الدراسة حاليا، حيث لم يستبعد الوزير فتح فروع لبنك الجزائر الخارجي بفرنسا مرحليا، على أن يتم تعميم التجربة إلى بقية البلدان الأوربية الأخرى، لتسهيل الأمور على جاليتنا بالخارج.

الزيارة الميدانية التي قام بها وزير المالية والوفد المرافق لها إلى البليدة، شملت تدشين بعض الوكالات البنكية والضريبية، واستغل الوزير التصريح بأن الجزائر في سياسيتها لن تلجأ إلى رفع الدعم عن بعض المواد الاستهلاكية، وأن لا تغيير أو جديد في هذا الموضوع، وأضاف وزير المالية حول موضوع التهرب الضريبي والجبائي، بأن مصالحة تسعة على تقديم تسهيلات للمواطن لضمان التصريح الضريبي، والابتعاد عن الوقوع في التهرب الجبائي، مؤكدا على أن الجزائر في جانب الجبائية العادية تحقق وحققت تحسنا وتطورا في المداخيل، وهي بالنظر إلى السياسيات الجبائية العالمية، تملك أفضل السياسات الجبائية في العالم، مشيراً إلى أن دولا رائدة في هذا الشأن تعترف بما حققته الجزائر في هذا الصدد عن استنزاف الاسواق الموازية للعملة الصعبة، قال عبد الرحمان راوية بأن السلطات العمومية قللت من حجم التداول غير الرسمي، وهي تسعى لاستحداث آليات وميكانيزمات مثل التعامل وفق المنهج الإسلامي، من أجل تحسين وتطوير هذا النوع من التعاملات، وعن قضية الرفع من أسعار البنزين والوقود آفاق 2019، قال الوزير إنه الموضوع سابق لأوانه، وأن الظروف المحيطة الدولية والتداول بالأسواق العالمية، هي التي تفرض مثل تلك الأطروحات، وإلا فالأمور تظل على ما هي علي.