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بعد الزيادات العشوائية التي عرفتها الأجبان و الياغورت

الحكومة تشدد الخناق على كبار منتجي الحليب وتفتح تحقيقا معهم

  23 فيفري 2018 - 21:34   قرئ 64 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
الحكومة تشدد الخناق على كبار منتجي الحليب وتفتح تحقيقا معهم

باشرت الحكومة تحقيقها حول الزيادات العشوائية التي فرضها كبار منتجي مشتقات الحليب في السوق الوطنية، مباشرة بعد دخول قانون المالية 2018 حيز التنفيذ، أين عرفت أسعار مختلف أنواع الأجبان والياغورت ارتفاعا قياسيا.

 

كشف وزير التجارة، محمد بن مرادي، عن مباشرة مصالح التجارة تحقيقها مع كبار منتجي مشتقات الحليب لمعرفة أسباب الزيادات العشوائية وغير القانونية التي عرفتها بعض المنتجات على غرار  الأجبان والياغورت ، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال ما ثبت وجود خروق فيما يخص هذه الأسعار. وحول أسباب الزيادات العشوائية التي تعرفها أسعار المنتجات واسعة الاستهلاك، أكد المسؤول الأول على قطاع التجارة، رد الوزير أن المتابعة الميدانية الدائمة التي تقوم بها مصالح الوزارة تبين أن الزيادات التي تم تسجيلها في الفترة الأخيرة لم تمس المواد واسعة الاستهلاك بل اقتصرت على بعض المواد فقط ومنها مشتقات الحليب، أما بخصوص ارتفاع أسعار بعض البقوليات، أوضح ذات المسؤول، أن هذا الارتفاع مرده إلى زيادة أسعار هذه المواد المستوردة على مستوى السوق الدولية خاصة وأن إنتاج الجزائر منها يعد شبه منعدما، قائلا  بالرغم من هذا فإن السوق لم يشهد أي تذبذب في التموين بهذه المواد ولا في التوزيع ، موضحا أن توجه الجزائر نحو زراعة الحبوب الجافة مثل العدس سيسهم في تحسين تموين السوق مستقبلا. وأكد بن مرادي، أن مصالح الرقابة الخارجية للوزارة تسهر على المراقبة الصارمة للأسعار المقننة أو المسقفة التي تم استثناؤها من عملية تحرير الأسعار سنة 2003، أما باقي المواد الاستهلاكية فتبقى أسعارها خاضعة لقانون العرض والطلب لكن وفق قواعد المنافسة الحرة والنزيهة، موضحا أن دخول قانون المالية 2018 حيز التنفيذ في شقه المتعلق برفع الحقوق الجمركية والرسم الداخلي على الاستهلاك على بعض المواد قد ساهم في ارتفاع أسعار المواد المعنية مؤكدا في الوقت نفسه أن هذه الزيادات لا تشكل أبدا عبئا على المستهلك باعتبارها موادا غير أساسي. في سياق ذي صلة، أكد سياسة الدعم التي تنتهجها الدولة حافظت على القدرة الشرائية للمواطن البسيط، مبرزا أن ما قيمته 12 مليار دينار أي 1200 مليار سنتيم، خصصت لدعم مادتي السكر والزيت فقط.

لطفي.ع

 

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