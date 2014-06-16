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تعطل الإمدادات الليبية تقفز بأسعار النفط

  24 فيفري 2018 - 11:20   قرئ 21 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
تعطل الإمدادات الليبية تقفز بأسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة إلى أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوعين بدعم من إغلاق حقل الفيل الليبي وتصريحات مثيرة للتفاؤل من السعودية عن أن الجهود التي تقودها أوبك لتقليص المخزون العالمي من خلال تقييد الإنتاج تؤتي ثمارها.وينتج حقل الفيل 70 ألف برميل من الخام يوميا. ويصل إنتاج ليبيا عضو منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إلى نحو مليون برميل يوميا على الرغم من أنه ما زال متقلبا بسبب الاضطرابات.

وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 92 سنتا، أو ما يعادل 1.4 بالمائة، ليسجل في التسوية 67.31 دولار للبرميل. وكان أعلى مستوى للخام خلال الجلسة، والذي بلغ 67.37 دولار للبرميل، الأعلى منذ السابع من فبرايرالجاري.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 78 سنتا في تسوية العقود الآجلة إلى 63.55 دولار للبرميل بعدما جرى تدوله في نطاق بين 62.33 و63.73 دولار للبرميل.

وحقق الخامان القياسيان مكاسب للأسبوع الثاني حيث ارتفع برنت بنحو 3.7 بالمائة، وهي أكبر زيادة أسبوعية منذ نهاية أكتوبر الماضي، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط نحو ثلاثة بالمائة خلال الأسبوع.

وقلص النفط مكاسبه بعدما أعلنت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة إن عدد منصات الحفر في الولايات المتحدة ارتفع للأسبوع الخامس على التوالي إلى 799 منصة.

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