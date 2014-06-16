تهريب العملة، ضبابية الجمركة وبيروقراطية مهندسي المناجم

الوجه الخفي لنشاط استيراد السيارات من أوروبا ودبي إلى الجزائر!

كيف دفعت ثمن السيارة بالخارج؟... الغائب الأكبر لدى السلطات

دفعت إجراءات الحكومة القاضية بتعليق عمليات استيراد وكلاء المركبات للسيارات من الخارج إلى انتعاش النشاط الفردي لأشخاص أغرقوا السوق الوطنية خلال الأشهر الأخيرة بآلاف السيارات القادمة من فرنسا وألمانيا ودبي، وهو الناشط الذي يخفي وراءه عمليات تهريب معتبرة للعملة الصعبة وإنهاك للاقتصاد الجزائري من جهة، وضبابية في عمليات الجمركة وبيروقراطية مصالح المناجم من جهة أخرى، في ظل غياب الرقابة التي يفترض أن تستفسر عن كيفية الدفع بالخارج.

تمكنت المحور اليومي من كشف تفاصيل نشاط استيراد السيارات من بعض الدول الأوربية، وعلى رأسها فرنسا وألمانيا وكذا دبي بالإمارات العربية المتحدة، حيث يقابل إغراق السوق الجزائري، حسب المعلومات المتوفرة لدينا، بآلاف السيارات من مختلف الأنواع، تهريب قيم معتبرة من العملة الصعبة التي تصب في حسابات وكلاء السيارات في مرسيليا وباريس ودبي، خاصة وأن مصالح الجمارك لا تستفسر لدى صاحب السيارة عند دخولها التراب الوطني من أين لك هذا؟ أي كيف تمكنت من دفع ثمن سيارة ليون التي تقدر قيمتها في أوروبا بحوالي 20 ألف أورو؟ في وقت يسمح القانون للشخص الواحد بتمرير مبلغ لا يفوق 7500 أورو يسحب من حساب مصرفي مفتوح بالجزائر، ويتضح هنا أن الأمر يتعلق بعمليات تهريب من خلال المنافذ الحدودية، أي المطارات والموانئ، حتى وإن كان عبر دفعات، أو القيام بتحويلات مالية غير شرعية يتم فيها الدفع بالدينار الجزائري مقابل قبض المبلغ بالعملة الأوربية الموحدة في فرنسا. وتكشف المعلومات التي بحوزتنا أن قيمة جمركة السيارات تختلف حتى بالنسبة للسيارة الواحدة، حيث تفاجأ بعض المعنيين بارتفاع الرسم الواجب دفعه لدى مصالح الجمارك مقارنة مع ما حددته المديرية العامة للسلك في موقعها الإلكتروني، رغم أن رقمنة هذه الخدمة كان الهدف منه اعلام الزبون قبل القيام بأي عملية استيراد في هذا الصدد، واضطر البعض هنا إلى جمركة سياراتهم بأكثر من القيمة المعلن عنها سابقا للسماح لهم بإخراجها من الموانئ، وهنا نتحدث عن السيارات التي تدخل الجزائر دون استعمال رخص المجاهدين. وبعد استكمال عملية الجمركة يتعين على صاحب السيارة المستوردة من أوروبا أو دبي الحصول على موافقة مهندس المناجم في الولاية التي يتبع اليها، للتمكن من إيداع ملف ترقيمها لدى البلديات واستخراج البطاقات الرمادية الخاصة بها، وتوضح المعلومات التي تحصلنا عليها أن مهندسي المناجم ببعض الولايات يرفضون التأشير على ملفات السيارات المستوردة من إمارة دبي، على غرار الجزائر العاصمة وبومرداس وباتنة مثلا، ليضطر الأشخاص المعنيون للحصول على شهادة إقامة في ولاية أخرى سعيا وراء تأشيرة مهندس المناجم وايداع الملف في إحدى بلدياتها، وبعد الاستفسار عن الأمر اتضح أن ولايات الجزائر وبومرداس مثلا تشترط الحصول على شهادة البيع الأصلية للشركة في حين أن معظم السيارات القادمة من دبي ذات العلامات كيا وهيونداي وشوفرولي وغيرها لا تتوفر على ذلك، بحكم أنها مقتناة من وكيل سيارات، الذي يمنح شهادة بيع مصورة لتعذر انتظار قدوم الأصلية من الشركة الأم.

وعن عمليات الشحن أو النقل من أوروبا فيتم بصفة عادية عبر الأشخاص أصحاب السيارات عن طريق ميناء مرسيليا الأكثر استعمالا من طرف هؤلاء والاكتفاء باقتناء تذكرة من لدى الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، في حين يضطر المستوردون من دبي إلى اللجوء لوكلاء العبور للتكفل بشحن مركباتهم نحو موانئ الشرق والغرب واستكمال إجراءات استخراجها في الجزائر مقابل مادي.