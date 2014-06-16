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الشركة ستعلن قريبا عن تاريخ تقديم المشاريع

سوناطراك ستستثمر 56 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة

  25 فيفري 2018 - 20:53   قرئ 72 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
سوناطراك ستستثمر 56 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة

ـ ولد قدور :  كانت وستبقى دوما شركة وطنية ملكا للدولة الجزائريةا

كشف الرئيس المدير العام لسوناطراك، عبد المؤمن ولد قدور، عن تحديد مخطط للتنمية يمتد من 2018 إلى 2022، بغلاف مالي يقدر بـ 56 مليار دولار، مؤكدا أنه سيتم الإعلان قريبا عن تاريخ تقديم المشاريع المرتقب إنجازها والتغييرات التي ستطرأ على نشاط المجمع في إطار مخطط التنمية.

 

أوضح ولد قدور أن حصة المؤسسات العمومية من تطبيق مخطط التنمية ستكون  معتبرة ، قائلا إن  كل دينار ننفقه هنا لا يحول إلى الخارج، بل سيكون عملة صعبة نحتفظ بها، مذكرا في الوقت ذاته بمشروع ربط 50 بئرا منتجة من أصل 154 بئر موجودة في الحقل الغازي  لتنهرت باليزي  من خلال شبكة تجميع بطول 330 كم أو إسناد إنجازها إلى مؤسسات عمومية وطنية .  وأشار المتحدث في هذا الصدد إلى أنه لو أطلق المجمع عوض ذلك إعلانا عن مناقصة لتحصلت مؤسسات أجنبية على الصفقة باقتراح عرض أقل ولكانت قد تلقت المقابل بالعملة الصعبة لإنجاز شبكة التجميع، مضيفا أن المشروع مثلما تقرر إنجازه سيمول أساسا بالعملة المحلية  الدينار ، مع الحرص على توظيف العملة الصعبة المتوفرة لتحقيق إنجازات أخرى.

وفيما يتعلق بتصريح مكموش بخصوص تنازل سوناطراك عن حصصها لشريك أجنبي، أكد وزير القطاع أن سوناطراك كانت وستبقى دوما شركة وطنية ملكا للدولة الجزائرية، نافيا في الوقت ذاته أن تخطط الشركة لأي تنازل عن حصصها، موضحا أنها تعمل مع شركاء وتتقاسم معهم المخاطر المتعلقة بالاستثمارات، مشيرا إلى أن تصريحات مكموش قد تم تحويرها وإخراجها من سياقها الصحيح، وأضاف المتحدث أنها استراتيجية اقتصادية، قائلا:  نحن نعمل من أجل استقدام شركاء، وبالتالي سنتقاسم معهم مخاطر الاستثمار، لكن التنازل عن الحقول الطاقوية أو أي شيء آخر من هذا القبيل لم نتحدث فيه إطلاقا . وأكد ولد قدور أنه سيتم التوقيع على عدة شراكات في مجال البتروكيمياء قبل نهاية السنة.

وسيلة قرباج

 

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