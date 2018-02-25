البطاطا بـ 70 دينارا والبصل بـ 80 دينارا والفاصولياء لمن استطاع

تواصل ارتفاع أسعار الخضر ووزارة التجارة مشغولة برخص الاستيراد

قفزت أسعار الخضر والفواكه هذه الأيام إلى مستويات قياسية في الأسواق الوطنية، حيث تجاوز سعر الكيلوغرام الواحد من البطاطا حدود 70 دينارا، فيما لامس سعر الفاصولياء الخضراء سقف 400 دينار.

شهدت أسعار الخضر والفواكه في الأسواق ارتفاعا كبيرا، حيث تجاوز سعر الكيلوغرام الواحد من الطماطم سقف 100 دينار جزائري، في حين بلغ سعر الكيلوغرام من البطاطا التي تعد من بين الأطباق الرئيسة لدى أغلب الجزائريين حدود 70 دينارا جزائريا. وخلال زيارتنا الاستطلاعية إلى بعض أسواق الخضر والفواكه بالعاصمة، اطلعت المحور اليومي على الغلاء الفاحش في أسعار أغلب أنواع الخضر بما فيها الموسمية، حيث قدر سعر البصل اليابس بـ 80 دينارا و60 دينارا للبصل الأخضر، فيما بلغ سعر الخس والكوسا 120 دينار للكيلوغرام الواحد، كما لامس سعر كل من الجزر واللفت والبسباس سقف 100 دينار، فيما قدر سعر الملفوف بـ120 دينار جزائري، ليعرف سعر الفاصوليا الخضراء ارتفاعا قياسيا حيث بلغت 400 دينار جزائري للكيلوغرام، كما بلغ سعر الفلفل الحار والحلو 160 دينار جزائري، فيما تجاوز سعر الثوم المحلي حدود 1000 دينار للكيلوغرام الواحد. وتسبب هذا الارتفاع القياسي لأسعار الخضر في استياء كبير من المواطنين، خاصة بالنسبة لذوي الدخل الضعيف، بعدما تأثرت قدرتهم الشرائية مؤخرا بشكل كبير، لاسيما أن ارتفاع الأسعار مس العديد من السلع والخدمات منذ بداية السنة الجارية. من جهته، أرجع الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين جمال تاكليشت عودة ارتفاع أسعار الخضر في السوق الوطنية إلى مواصلة سيطرة المافيا والوسطاء بين الفلاح والتاجر على السوق، موضحا في اتصاله بـ المحور اليومي أن هؤلاء الوسطاء والمضاربين وراء هذا الارتفاع الفاحش في الأسعار، قائلا في هذا الصدد إن السماسرة يحققون أرباحا بخمسة أضعاف مقارنة مع الفلاحين والتجار ، مضيفا أن مافيا السوق أصبحوا يشترون كميات كبيرة من المحاصيل الزراعية مباشرة من الفلاحيين بأسعار رخيصة ليعيدوا بيعها أمام مداخل أسواق الجملة بأسعار مرتفعة جدا، داعيا الجهات الوصية، على رأسها وزارة الفلاحة، إلى تقديم الدعم اللوجستي للفلاح وحل مشاكله المتعلقة أساسا بالربط بشبكتي الكهرباء والماء.