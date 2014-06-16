اعتبر ما يتم تداوله مجرد إشاعات

حداد ينفي رغبته في شراء الجوية الجزائرية

ت نفى رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد نيته شراء أسهم في مؤسسة الخطوط الجوية الجزائرية أو أي مؤسسات عمومية أخرى، معتبراً أنّ ما يتم تداوله من بعض الأطراف مجرد إشاعات.

رد رجل الأعمال ورئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد، أمس الأحد، على ما اعتبرها إشاعات حول سعيه لامتلاك أسهم في مؤسسات عمومية من بينها شركة الخطوط الجوية الجزائرية قائلا: أطمئنكم لن أدخل لا في الجو ولا في البحر . وقال حداد في تصريح للصحافة أنا أمثل خمسة آلاف شركة، ولا أمثل فقط المجمع حداد ، مؤكدا أن المؤسسة الوطنية تتطور وستستطيع بالعمل التصدير إلى الخارج ، وتابع المتحدث قائلا نحن محترفون ونشجع وضع تسهيلات لدخول هذه الأسلاك لافتا أنه لا توجد نشاطات طابو على حد تعبيره. وأكد حداد أنه من يستطيع العمل فسنرحب به ومن يفرض نفسه في الميدان فسيكون مفخرة للجزائر . وتأتي هذه التصريحات أياما فقط بعد تطمينات وزير النقل والأشغال العمومية عبد الغني زعلان الذي أكد أنّ الجوية الجزائرية ليست في وضعية إفلاس بقدر ما تعاني من صعوبات مالية ومشاكل تراكمت منذ سنوات ماضية، قائلا إن وزارته أمرت الشريك الاجتماعي لهذه الشركة بالمحافظة على المصلحة العامة للمؤسسة والبلاد، مشيرا إلى أن القائمين عليها بصدد إعداد مخطط لتطويرها تم عرضه على الوزارة، سيما بعد دخول مطار الجزائر الدولي حيز الخدمة وفتح خطوط جديدة نحو بعض العواصم الافريقية ونيويورك بحثا عن المنفعة التجارية للشركة حيث تم اقتناء 16 طائرة.