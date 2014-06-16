بعد ارتفاعها الفاحش منذ أزيد من سنتين

ترقب انخفاض أسعار السيارات مع توجه الحكومة للتصنيع المحلي

طمأنت وزارة الصناعة والمناجم بأن أسعار السيارات ستعرف تراجعا مقارنة بالارتفاع الذي سجلته منذ أزيد من سنتين، حسب تصريح مستشار وزارة الصناعة والمناجم الذي أكد أن الجزائر ستتجه تدريجيا نحو تصنيع السيارات محليا قصد خفض فاتورة استيراد السيارات وأجزاء تركيبها المهمة والعمل على توفيرها محليا.

أكد مستشار وزير الصناعة والمناجم عبد الكريم مصطفى، أن فاتورة استيراد السيارات وأجزاء تركيبها ستنخفض بمجرد وصول نسبة إدماج المنتوج الوطني في عملية تركيبها إلى 40 بالمائة، الأمر الذي سيؤدي لا محالة إلى تراجع أسعار السيارات، مشيرا في الوقت ذاته إلى انخفاض فاتورة استيراد السيارات وأجزاء التركيب إلى 2 مليار دولار خلال 2017، بعدما كانت تناهز 7.5 ملايير دولار خلال 2012، معتبرا أن أسعار السيارات المركبة في الجزائر أقل من تلك المستوردة. وأشار المستشار ذاته إلى أن قيمة فاتورة استيراد السيارات وأجزاء تركيبها قد بلغت خلال سنة 2017 أكثر من 2 مليار دولار، موضحا أن الجزائر ستتجه تدريجيا نحو تصنيع السيارات وليس الاكتفاء بتركيبها، مبررا ارتفاع فاتورة استيراد قطع الغيار إلى جلب بعض أجزاء السيارات الأساسية من الخارج، مؤكدا في ذات الصدد ارتفاع نسبة إدماج المنتوج الوطني لمصنع رونو سامبول إلى 30 بالمائة. وأوضح مصطفى بلغة الأرقام أن فاتورة استيراد الأجزاء التي تدخل في تركيب السيارات ولواحقها بلغت خلال 2017 نحو 1.6 مليار دولار، مضيفا أنه باستثناء مصنع رونو الذي ينتج نحو 60 ألف سيارة فإن مصانع السيارات الجديدة بحاجة إلى استيراد أجزاء هامة في عملية التركيب. وأضاف المسؤول ذاته أن نظام رخص استيراد السيارات أعطى ثماره، حيث خلق ديناميكية في مجال تصنيع وتركيب السيارات، فضلا عن مساهمته في الحد من عجز الميزان التجاري للجزائر. وأشار المتحدث إلى سعي وزارة الصناعة والمناجم من خلال التركيز على إدماج المنتوج المحلي وترقية المناولة في تصنيع السيارات بشكل تصاعدي منذ 2014، إلى جلب منتجي قطع غيار السيارات الأجانب، من أجل الاستثمار في الجزائر وإقامة مصانع لتأمين حاجات مصانع السيارات دون اللجوء إلى الاستيراد، مؤكدا أن بعض مصنعي السيارات الذين باشروا عمليات التركيب يعملون على إقناع ممونيهم بالاستثمار في الجزائر باعتبارها سوقا واعدة بإنتاج 500 ألف سيارة في آفاق 2021، مما يتيح لهم إمكانية التصدير، مشيرا إلى أن مسؤولي مصنع فولسكسفاقن استقدموا خلال الأسبوع الماضي بعض مصنعي المعدات وقدموا لهم كل تفاصيل وإمكانات الاستثمار بالجزائر، فضلا عن مصنعين وقعوا عقودا لإنتاج قطاع غيار السيارات في الجزائر.