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فيما تطمح لنقل 17 مليون طن من البضائع في غضون 2020

شركة النقل بالسكة الحديدية تخصص 58 مليار دينار لبرنامجها التنموي

  25 فيفري 2018 - 21:18   قرئ 39 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
شركة النقل بالسكة الحديدية تخصص 58 مليار دينار لبرنامجها التنموي

كشف المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية ياسين بن جاب الله، عن تخصيص 58 مليار دينار للبرنامج الثاني الممتد من 2020 إلى غاية 2025، بعد الشروع في تحضير دفتر الأعباء، مضيفا أنه تم استهلاك 68 مليار دينار من أصل 127 مليار دينار خصصت لإعادة تهيئة عتاد المؤسسة.

 

عدد ياسين بن جاب الله في برنامج  ضيف الصباح  للقناة الإذاعية الأولى امتيازات الدولة للشركة، والتي ساعدتها بشكل كبير على تحقيق التوازنات المالية، ومن ذلك سهولة الحصول على قروض عبر المجلس الوطني للاستثمار، إضافة إلى إعفائها من الضرائب الجمركية. وقبل أيام عن دخول قطار  كوراديا  حيز الخدمة، أوضح المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية أن التجارب التقنية للقطار تمت بنجاح، لتكون الانطلاقة الرسمية يوم 3 مارس المقبل، فيما سيكون تدشينه في 2 مارس بمحطة آغا بالعاصمة. وما يميز هذه الخدمة الجديدة لكوراديا -يضيف بن جاب الله- تشغيله بالنمطين الكهربائي والديزال، مما سيضع حدا لمشكل التوقف التقني للقطار والتأخيرات التي كثيرا ما يشتكي منها المواطنون، لأن شبكة خطوط السكة الحديدية في بلادنا ليست مكهربة 100 بالمائة، علاوة على ملاءمته للمناخ الصحراوي وتجهيزه بالجيل الجديد من التكييف رفقة كل القطارات القديمة. وأشار بن جاب الله إلى أن خدمة النقل بالقطار السريع كوراديا ستضمن في مرحلة أولية خط  العاصمة-وهران ، في انتظار فتح خطوط أخرى تدريجيا بعد الانتهاء من تهيئة الشبكات القديمة. تأسف ضيف الأولى من بعض السلوكات السلبية التي أسفرت عن تضرر زجاج قطار كورادي خلال التجارب التقنية جراء رشقه بالحجارة، مما تطلب تقديم طلب استعجالي لاقتناء زجاج جديد قبل دخول القطار حيز الخدمة قريبا، داعيا إلى إجراء دراسة معمقة حول هذه الظاهرة السلبية بمشاركة مختلف الفاعلين للوقوف على مسبباتها والعمل على إبعاد السكان عن جانبي السكة الحديدية. وتوقع المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية انتعاش النقل التجاري عبر السكك الحديدية بدءا من 2018 بعد استكمال برنامج الاستثمار الخاص بالقاطرات التي تجر البضائع، في انتظار دخول مصنع بلارة حيز التشغيل رفقة مركب الحجار، إضافة إلى نشاط المناطق الصناعية الأخرى، على غرار مركبات تحويل الفوسفات ومصانع الإسمنت بالجنوب الجزائري، الذي سيساهم في رفع قدرات الشركة للنقل، مذكرا بأن الهدف بلوغ 17 مليون طن في غضون 2020. في سياق برنامجها المكثف لنقل البضائع، كشف بن جاب الله عن دخول خدمة أخرى جديدة للشركة تتمثل في نقل الحاويات من ميناء بجاية إلى الميناء الجاف بتيكسار بمعدل 3 قطارات يوميا.

بوعلام حمدوش

 

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