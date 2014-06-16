منح أزيد من 15 ترخيصا لتوريد اللحوم الطازجة

الحكومة ترفع التجميد عن استيراد اللحوم المجمدة

قرّرت الحكومة رفع التجميد عن استيراد اللحوم المجمدة لتفتح بذلك المجال أمام المتعاملين الاقتصاديين في مجال استيراد اللحوم الحمراء لاستئناف استيراد اللحوم المجمدة، بعد ما قضت تعليمات الحكومة في وقت سابق بتجميد استيراد هذا النوع من اللحوم والإبقاء على استيراد لحوم البقر الطازجة بهدف تقليص فاتورة الاستيراد والبحث عن إيجاد سبل لإنجاز مصانع تحويلية لهذه المادة بالشراكة مع دول رائدة في هذا المجال.

أفاد رئيس اللجنة الوطنية لمستوردي اللحوم الحمراء، سفيان بحبو، في تصريح خص به المحور اليومي ، أن الحكومة قررت رفع التجميد عن استيراد اللحوم المجمدة، مضيفا أن الحكومة تهدف وراء هذا القرار إعادة التوازن لأسعار اللحوم عشية دخول شهر رمضان بعد أن شهدت الأسعار ارتفاعا جنونيا في أسواق الجملة، إذ وصل سعر الكيلوغرام الواحد من اللحم الطازج إلى 1200 دينار.

وأشار المتحدث إلى أن الحكومة منحت أزيد من 15 ترخيصا لاستيراد اللحوم الحمراء الطازجة، مضيفا في ذات السياق أن هذه التراخيص الممنوحة من طرف وزارة الفلاحة ووزارة التجارة تمت بكل شفافية وبدون أي تحايل، وشدد المتحدث أن الحكومة منحت تراخيص الاستيراد لكل متعامل تتوفر فيه الشروط ينشط في هذا المجال وأن الحكومة لم تحدد وتقيد كميات اللحوم التي سيتم استيرادها في هذه التراخيص،ا بل تركت المجال مفتوح لهؤلاء المتعاملين لاستيراد كميات اللحوم وفق الطلبات التي يتقدمون بها.

وبخصوص توقعاته حول أسعار اللحوم الحمراء عشية حلول شهر رمضان بعدما عرفت ارتفاعا قياسيا في الفترة الاخيرة، أكد بحبو أن الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والفلاحة اتخذت كل الإجراءات اللازمة من أجل ضمان أسعار اللحوم في متناول العائلات ذات الدخل البسيط والمتوسط، وأردف نفس المسؤول أنه بعد رفع التجميد عن استيراد اللحوم المجمدة ومنح التراخيص للمتعاملين لاستيراد اللحوم بدون تحديد وتقييد كميات اللحوم التي سيتم استيرادها أتوقع أن تشهد أسعار اللحوم الطازجة تراجعا ملحوظا على مستوى أسواق الجملة وهو ما سينعكس على أسعارها في أسواق التجزئة، مشيرا إلى أن سعر الكيلوغرام الواحد من اللحوم الحمراء الطازجة كان في حدود 700 دينار قبل اقرار تجميد عملية استيراد اللحوم المجمدة ليقفز إلى 1200 دينار في أسواق الجملة، مذكرا أن استهلاك الجزائر للحوم الحمراء يقدر بـ 40 ألف طن من لحوم البقر و20 ألف طن من لحوم الأغنام.

وحول اللقاء الذي جمعه مع وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد القادر بوعزقي، أوضح المتحدث أن اللقاء تمحور حول تنظيم نشاط استيراد وتجارة اللحوم والمساهمة في إيجاد آليات تخفيض أسعار اللحوم ونحن مقبلين على أبواب شهر رمضان الكريم، مضيفا أن اللقاء كان إيجابيا وتمت فيه مناقشة وطرح انشغالات المتعاملين الاقتصاديين في مجال استيراد اللحوم الحمراء والمتمثلة في نقطتين رئيسيتين وهما ان المتعاملين يشكون من التأخر الحاصل في الرد على طلبات الحصول على تراخيص الاستيراد، حيث يضطر المتعامل الانتظار أكثر من 15 يوما للرد على طلبه، أما النقطة الثانية فتتمثل في اشتراط امتلاك المستورد لغرف التبريد لتخزين كميات الكبد المستوردة في وقت يرى هؤلاء المتعاملون انه لا ضرورة لتخزين كميات الكبد المستوردة في غرف التبريد نظرا للطلب الكبير عليها من جهة وأنها تباع بشكل مباشر من جهة ثانية، مضيفا أن بيع كميات الكبد المستوردة دون تخزينها يسهم في استقرار أسعارها بالأسواق.