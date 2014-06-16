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خبراء اقتصاد يتوقعون استمرار تراجع القدرة الشرائية

نوعية الإنتاج المحلي وفوضى الاقتصاد وراء ارتفاع نسبة التضخم

  26 فيفري 2018 - 21:28   قرئ 53 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
نوعية الإنتاج المحلي وفوضى الاقتصاد وراء ارتفاع نسبة التضخم

توقع الخبير الاقتصادي فارس مسدور استمرار تسجيل مستويات متطورة من التضخم وتراجع القدرة الشرائية للمواطن البسيط، وذلك بالتزامن مع تواصل الفوضوى في إدارة الاقتصاد الوطني والغموض الذي يكتنف قاعدة بيانات السلع والمنتجات الوطنية مما يوضح قيمة الإنتاج المحلي وعدد المنتجات المتوفرة مقابل الكتلة النقدية المتوفرة وكذا قيمة السلع المستوردة حسب الطلب المحلي فقط.

 

أرجع الخبير في الشؤون الاقتصادية والمالية فارس مسدور، في تصريح خص به الـ  المحور اليومي  أمس، السبب الرئيسي في ارتفاع نسبة التضخم إلى 5.2 بالمائة، إلى الفوضوى والعشوائية في إدارة الحكومة للاقتصاد الوطني فضلا عن ضعف العملة الوطنية، مبرزا بأن قرار الحكومة في التوجه نحو التمويل غير التقليدي وطبع مزيد من النقود أدى إلى الرفع من حجم الكتلة النقدية بالسوق، مما أحدث خللا في قانون العرض والطلب بارتفاع نسبة الطلب مقابل عرض محدود من السلع والمنتجات ما يتسبب في التهاب الأسعار وخنق جيب المواطن البسيط علاوة على إضعاف قدرته الشرائية أكثر فأكثر، موضحا بقوله  لو افترضنا أن قيمة الإنتاج المحلي بـ5 مليار دولار وقابلتها قيمة الكتلة النقدية المتوفرة في السوق بـ10 مليار دولار فهنا يكمن الخلل في الـ5 مليارات دولار الإضافية التي ترفع بورصة أسعار المواد واسعة الاستهلاك وترفع معها نسب التضخم . ويأتي تصريح الخبير بعد نشر الديوان الوطني للإحصائيات لنسبة التضخم المسجلة السنة الجاري، حيث بلغ تطور الأسعار لدى الاستهلاك 5.2 بالمائة على أساس سنوي الى غاية جانفي من 2018، وذلك بعد الزيادات التي تم فرضها على مختلف أنواع الوقود والذي انجر عنه ارتفاع في أسعار النقل والخدمات، فضلا عن السلع والمنتجات مما خفض كثيرا من القدرة الشرائية للمواطنين. وفي نفس السياق، تساءل الخبير ذاته عن الغموض الذي يكتنف قاعدة البيانات  الحقيقية  للسلع والمنتجات المصنعة محليا، الأمر الذي ساهم بنسبة كبيرة في عزوف المستثمرين الأجانب عن دخول السوق الوطنية وبعث مشاريع استثمارية تحت شراكة ثنائية وتبادل الخبرات بما يُرقي المنتوج المحلي كما ونوعا ويزيد من فرص تصديره للخارج وضخ مبالغ من العملة الصعبة للخزينة العمومية، مُحمّلا المسؤولية لوزارة التجارة وبإشراك كل الوزارات المعنية لضبط كل الآليات والإجراءات اللازمة.

وانتقد مسدور النموذج الإحصائي الذي يعود لسنوات الثمانينات والذي يعمل به الديوان الوطني للإحصائيات في سنة 2018 دون أي تغيير، حين كانت وقتها  يضيف محدثنا- نسبة القيمة المضافة  تي في أ  7 بالمائة والتي تطورت حاليا إلى 19 بالمائة، في إشارة منه إلى أن نسب التضخم المعلن عنها  مغلوطة  باعتبارها لا تمثل سوى عدد من ولايات الوطن الكبرى.

ودعا مسدور الحكومة إلى فتح السوق  الحرّ  بدل غلقه مثلما هو مسجل حاليا بوقف استيراد مئات السلع والمنتجات القرار الذي ثمنه ويعتبره  قرارا حمائيا  إلا أنه  غير كاف ، حيث خلق من جهة أخرى مشكل زيادة نسب التضخم بارتفاع أسعار المنتجات والسلع الأساسية التي تؤرق الجزائريين ذوي الدخل الضعيف والمتوسط.

مريم سلماوي

 

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