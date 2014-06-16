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بلغت 838 مليون دولار

ارتفاع قياسي لواردات الجزائر من المواد الغذائية

  26 فيفري 2018 - 21:30   قرئ 53 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
ارتفاع قياسي لواردات الجزائر من المواد الغذائية

قفزت فاتورة استيراد منتجات الحليب والحبوب والسكر إلى مستويات قياسية، في جانفي 2018، إذ بلغت فاتورة المنتجات الغذائية إجمالا 838 مليون دولار مقابل 747 مليون دولار خلال نفس الشهر من 2017 أي بارتفاع نسبته 12.2.

 

عرفت فاتورة واردات السكر والسكريات زيادة بـ 19.46 بالمائة، حيث انتقلت من 96 مليون دولار في جانفي 2016 إلى 114.6 مليون دولار جانفي الماضي، كما شهدت فاتورة الحليب ومشتقاته نفس المنحى التصاعدي، حيث ارتفعت إلى 153.63 مليون دولار في جانفي المنصرم مقارنة بـ 145.23 مليون دولار قبل عام أي بنسبة 5.8  بالمائة.

من جهتها، ارتفعت واردات الحبوب والسميد والطحين في جانفي 2018 إلى 253.13  مليون دولار مقابل 240.61 مليون دولار بنسبة 5.2 بالمائة، كما زادت الواردات من القهوة والشاي، حيث وصلت إلى 29.52 مليون دولار مقابل 28.7 مليون دولار قبل عام بنسبة 3 بالمائة، حسبما كشفت عنه بيانات المركز الوطني للإعلام وإحصائيات الجمارك. وفي مقابل ذلك، ومن ضمن جميع فئات الأغذية المستوردة وحدها واردات اللحوم والبقوليات التي شهدت تراجعا، وتظهر بيانات الجمارك في هذا الباب انخفاض فاتورة اللحوم من 17.56 مليون دولار في جانفي 2017 إلى 6.7 مليون دولار خلال الشهر الماضي بنسبة 62 بالمائة.

وبخصوص واردات البقوليات، فقد انخفضت قيمتها هي الأخرى إلى 56.7 مليون دولار مقابل 58 مليون دولار، كما شهدت باقي المنتجات الغذائية المستوردة ارتفاعا بـ 40 بالمائة، حيث قفزت من 161 مليون دولار في جانفي 2017 إلى 224 مليون دولار في جانفي 2018.

وفيما يتعلق بالزيوت المستخدمة في الصناعات الغذائية المصنفة ضمن فئة السلع الموجهة لسير الأداة الإنتاجية فقد تراجعت وارداتها إلى 64.7 مليون دولار مقابل 88 مليون دولار قبل عام، أي بانخفاض نسبته 26.3 بالمائة، فيما تقدر الفاتورة الإجمالية للمنتجات الغذائية والزيوت المستخدمة في الصناعات الغذائية بـ 902.73 مليون دولار في يناير 2018 مقابل 835 مليون دولار في يناير 2017 أي بنسبة 8 بالمائة.

لطفي.ع

 

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