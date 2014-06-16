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أول مصنع لإنتاج مواد البناء بتسمسيلت

  27 فيفري 2018 - 12:21   قرئ 45 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
أول مصنع لإنتاج مواد البناء بتسمسيلت

دخل أول مصنع لإنتاج مواد البناء حيز الخدمة بولاية تسمسيلت ، حيث يعرف حركية كبيرة في إطار شراكة جزائرية – إسبانية

وقدرت تكلفة المشروع بحوالي بـ 620 مليون دينار جزائري،و بطاقة إنتاج يومية بأزيد من 50 ألف وحدة، و أعلن عبد القادر بن سعود والي ولاية تسيمسيلت، أنه في بداية انطلاق المصنع يشغل حوالي 30 عاملا و من المرتقب تشغيل 80 عاملا عندما يتوصل إلى الإنتاج لـ 100 % و أضاف أن هذا المصنع يعتبر مكسب لهذه الولاية ،أين كان هناك شح و نقص في مواد البناء ومن المرتقب أن يمول المصنع ولاية تسمسيلت تيارت و عين الدفلى من حيث مواد البناء  لإنجاز مشاريع سكنية.و هذا المصنع يعد مكسبا اقتصاديا تدعمت به هذه الولاية وفق استراتيجية سطرتها الدولة التي تضمن تنمية اقتصادية وفق طبيعة المنطقة

 

 

 

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