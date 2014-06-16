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2.5 مليار دولار فاتورة الاستيراد سنويا

70 بالمائة من أكياس الحليب تذهب إلى المقاهي والوزارة تتفرج

  27 فيفري 2018 - 21:07   قرئ 52 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
70 بالمائة من أكياس الحليب تذهب إلى المقاهي والوزارة تتفرج

ـ لالماس:  ملايير الدولارات التي تنفق على المواد المدعمة تذهب لغير محلها 

ـ رزيق: وزارتا الفلاحة والتجارة مطالبتان بالتدخل العاجل

رغم الإجراءات التي وضعتها الحكومة من أجل تقليل فاتورة الاستيراد التي تستنزف أموالا طائلة من الخزينة العمومية سنويا، إلا أن فاتورة استيراد المواد المدعمة على غرار الحبوب والحليب والسكر شهدت ارتفاعا خلال جانفي المنصرم يقدر بـ 838 مليون دولار، وهو الأمر الذي اعتبره خبراء الاقتصاد بالكبير، مؤكدين أن 70 بالمائة من أكياس الحليب تذهب إلى المقاهي، و30 بالمائة إلى أصحاب المحلات التجارية. ورغم أن ملايير الدولارات تنفق على هذه المواد المدعمة، إلا أنها تذهب إلى غير محلها، مطالبين وزارتي الفلاحة والتجارة بالتدخل العاجل.

شهدت فاتورة الحليب ومشتقاته ارتفاعا وصل إلى 153.63 مليون دولار في جانفي المنصرم، مقارنة بـ 145.23 مليون دولار العام الماضي، بزيادة تقدر بـ 5.8 بالمائة، وهو الأمر الذي يجعلنا نتساءل حول هذا الارتفاع الذي تشهده فاتورة استيراد هذه المادة الأساسية التي تعرف نقصا فادحا في الأسواق المحلية منذ شهور، وفي هذا الصدد يؤكد الخبير الاقتصادي كمال رزيق أن 70 بالمائة من أكياس الحليب يستفيد منها أصحاب المقاهي، و30 بالمائة تذهب إلى أصحاب المحلات التجارية، مشيرا إلى أن دعم الحكومة لمسحوق الحليب الموجه إلى مصانع الحليب أصبحت تستفيد منه بعض الشركات والمصانع الناشطة في صناعة مشتقات الحليب، على غرار الياغورت والأجبان، متهما وزارتي الفلاحة والتجارة بالتقاعس، من خلال عدم مراقبة سلسلة توزيع  بودرة وأكياس الحليب ، مطالبا في الوقت ذاته الحكومة بفتح تحقيق وإلزام وزارة التجارة بتفعيل لجنة مراقبة للمحلات والمصانع، من أجل تشديد الرقابة، للحد من النقص الفادح في مادة الحليب.

من جهته، أكد رئيس جمعية الجزائر، استشارات التصدير، الخبير الاقتصادي إسماعيل لالماس، أن ملايير الدولارات التي تنفق على المواد المدعمة على غرار الحليب والسكر والحبوب تذهب إلى غير محلها، قائلا:  رغم الإجراءات التي وضعتها الحكومة من أجل تخفيض فاتورة هذه المواد إلا أنها لم تنجح في كبح  المافيا  ، مشيرا إلى أن الجزائر تستورد ما يقدر بـ 2.5 مليار دولار سنويا من بودرة الحليب، إلا أن هذه المادة الأساسية غير متوفرة في السوق المحلية، متسائلا عن دور وزارة التجارة والمفتشيات في مراقبة توزيع هذه المادة.

وفي سياق ذاته، دعا إسماعيل لالماس الحكومة إلى تأطير توزيع مادة الحليب ووضع شبكة توزيع لمراقبة الحليب، وكذا إعادة النظر في ملايير الدولارات التي تنفق على هذه المادة، بالإضافة إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة من أجل الحد من هذه المشكلة الذي تعاني منه السوق المحلية كل سنة.

وسيلة قرباج

 

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