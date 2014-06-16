فيما أطلق خدمة فيزا بطاقات الدفع

مصرف السلام الجزائر يفتح فرعا له في ورقلة

يفتتح مصرف السلام الجزائر فرعه الجديد بمدينة ورقلة يوم 1 مارس 2018، بحي الشرفة بالطريق الوطني 49 في ولاية ورقلة، ضمن استراتيجيته التنموية، بالتقرب أكثر من جميع مناطق الوطن، من خلال افتتاح أول فرع تجاري له في مدينة ورقلة، ليضاف إلى فروعه المنتشرة في كل من الجزائر العاصمة والبليدة ووهران وسطيف وقسنطينة، مما سيمكنه من تعزيز مكانته كمصرف شامل يقدم منتجات تتوافق مع تعاليم الشريعة الإسلامية، عبر تموقعه التدريجي في جميع أنحاء الجزائر.

بفضل هذا الفرع الجديد، سيستفيد متعاملو ومستقطبو هذه المنطقة وكذا المناطق المحيطة بها من تكفل سريع وشخصي، يقدمه لهم فريق محلي مدرب من ذوي الكفاءة والخبرة، ويمكنهم من الاستفادة من مجموعة كبيرة من المنتجات المبتكرة والخدمات المصرفية الراقية بطريقة مبسطة وتفاعلية. ويأمل مصرف السلام الجزائر في التواصل العميق مع جميع مشاريع متعامليه، وتوثيق علاقات متينة معهم عن طريق التقرب منهم أينما وجدوا.

ويطمح مصرف السلام هذا العام إلى مضاعفة شبكة فروعه لتصل إلى 17 فرعا، كما سيتم افتتاح فرعين جديدين على مستوى ولاية الجزائر بكل من سطاوالي، سيدي يحيى وشارع حسيبة بن بوعلي وسط العاصمة، فضلا عن ستة مشاريع فروع قيد الإنجاز على مستوى الوطن في كل من أدرار، بسكرة، عين وسارة، باتنة، عنابة والمسيلة. ويعرض مصرف السلام الجزائر على عملائه ثلاثة أنواع من البطاقات، تتمثل في بطاقة السلام فيزا مسبقة الدفع، السلام فيزا الذهبية والسلام فيزا بريميوم. ويشترط المصرف على متعامليه الراغبين في هذه الخدمة فتح حساب مصرفي على مستوى إحدى فروع المصرف بالدينار الجزائري وآخر بالعملة الأجنبية.

وتم تزويد بطاقات السلام فيزا بشريحة ذكية ورقم سري، وتسمح لحامليها باستلام رسائل نصية على هواتفهم النقالة بعد كل عملية دفع أو سحب لتأكيد العمليات والحيطة من مخاطر السرقة والاحتيال. كما يمكن للمتعاملين استعمال هذه البطاقات لتسديد مشترياتهم المنجزة عبر المواقع التجارية الإلكترونية، باستعمال رقم CVV2 والرقم السري المتغير OTP الذي يرسل إلى حاملها عبر الرسالة، من أجل خدمات بنكية مبتكرة وأصيلة.

وتمنح خدمة السلام فيزا للعملاء فرصة القيام بالعديد من العمليات البنكية، على غرار السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي الحاملة لشارةVisa طيلة أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة محليا ودوليا، بالإضافة إلى تسديد المشتريات لدى مجموعة واسعة من المحلات التجارية التابعة لشبكة فيزا ، و الدفع عبر الإنترنت للسلع والخدمات على المستوى الوطن.