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أكد أن الجزائر تطمح لكبح الإنتاج لاستقرار أسعار النفط

قيطوني يكشف عن لقاء للمنتجين أفريل المقبل لمناقشة تقليص الإنتاج

  27 فيفري 2018 - 21:29   قرئ 29 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
قيطوني يكشف عن لقاء للمنتجين أفريل المقبل لمناقشة تقليص الإنتاج

كشف وزير الطاقة مصطفى قيطوني عن سعي منتجي النفط لاستقرار السوق النفطية، مشيرا إلى أنهم سيلتقون في الرياض أفريل المقبل لمناقشة الجهود الجارية لكبح الإنتاج بما سيساهم في دعم الأسعار.

قال وزير الطاقة، خلال زيارته إلى تونس، إن كبار منتجي النفط يسعون إلى استقرار أسعاره في السوق الدولية، وأنهم سيلتقون في السعودية في أفريل المقبل لمناقشة الجهود الجارية لكبح الإنتاج من أجل دعم الأسعار، قائلا:  نسعى للاستقرار، والمسألة لا تقتصر على السعر فقط، لكن أيضا على التوازن بين المنتجين والمستهلكين، ونحن نحتاج إلى موقف مشترك لمعرفة ما يمكننا القيام به .

وبلغ متوسط سعر النفط الجزائري صحاري بلند في جانفي 2018 ما قيمته 69.93 دولارا للبرميل، حسب آخر تقرير صادر عن منظمة الدول المصدرة للنفط  أوبك ، فيما بلغ متوسط سعر سلة  أوبك  ما قيمته 66.85 دولارا للبرميل، كما بلغ متوسط سعر برنت بحر الشمال 69.13 دولارا، مما يجعل سعر النفط الجزائري أعلى منه بـ 0.80 دولارا.

وسيلة ق

 

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