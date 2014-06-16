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من المنتظر أن تجسيد المشروع قبل نهاية السنة

نحو تموين ساقية سيدي يوسف التونسية بالغاز الطبيعي الجزائري

  28 فيفري 2018 - 22:08   قرئ 40 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
نحو تموين ساقية سيدي يوسف التونسية بالغاز الطبيعي الجزائري

وافقت الجزائر على تزويد منطقة ساقية سيدي يوسف التاريخية بالغاز الطبيعي، حسب اتفاق تم بالعاصمة التونسية أول أمس، خلال أشغال اللجنة الوزارية الثنائية للطاقة الجزائرية التونسية، ترأسها وزير الطاقة مصطفى قيطوني رفقة نظيره التونسي خالد قدور، حسبما أفاد به بيان لوزارة الطاقة.

 

أبرز وزير الطاقة خلال هذا الاجتماع  الأهمية الرمزية  لقرار تموين منطقة ساقية سيدي يوسف بالغاز الطبيعي انطلاقا من الشبكات الجزائرية، موضحا أنه  يأتي بناء على تعليمات وتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في إطار الاحتفالات المخلدة لذكرى أحداث ساقية سيدي يوسف التاريخية التي سقط خلالها شهداء جزائريون وتونسيون في ميدان الشرف .

وينتظر أن يتجسد هذا المشروع ميدانيا قبل نهاية السنة الجارية حسب ذات المصدر، كما اتفق الطرفان على مواصلة المناقشات حول تجديد عقد تزويد تونس بالغاز الطبيعي إلى ما بعد عام 2019، وكذا إمداد تونس بغاز البوتان ورفع حجم التموين بغاز البترول المميع.

وتمحورت المحادثات أيضا حول العقود والمشاريع المتعلقة باستكشاف وإنتاج المحروقات والحاجة إلى رفع وتيرة العمل على مستوى كتل الاستكشاف لشركة  نومهيدي ، وهي شركة مختلطة جزائرية تونسية، إضافة إلى شركتي  إيتاب  و سوناطراك .

وفيما يتعلق بالكهرباء، قرر الوزيران مواصلة الجهود لتطوير طاقات الربط، لتعزيز نظام الطاقة الكهربائية الإقليمي وتسهيل التبادلات التجارية والإغاثة في حالة وقوع حوادث كبيرة، حسب نفس البيان. من جهة أخرى، ناقش الوزيران إمكانية استحداث توأمة بين الوكالتين الجزائرية والتونسية للنجاعة الطاقوية  أبرو  و أن آم أو ، وكذا تعزيز جانب التكوين، فضلا عن تبادل الخبرات بين البلدين، وقد وقع الطرفان على محضر اجتماع اللجنة الثنائية بحضور سفير الجزائر لدى تونس عبد القادر حجار.

وكان الاجتماع فرصة للطرفين لتقييم الأشغال التي انعقدت عقب الاجتماع الأخير للجنة الثنائية الذي أجري يوم 7 فيفري 2017 في الجزائر، واعتبر الوزيران أن العلاقات التي تربط البلدين  استثنائية ، لا سيما تحت قيادة الرئيس بوتفليقة ونظيره التونسي محمد الباجي قايد السبسي.

بوعلام . ح

 

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