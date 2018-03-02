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ارتفاع التحصيل الجمركي

  02 مارس 2018 - 12:38   قرئ 8 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
ارتفاع التحصيل الجمركي

سجل التحصيل الجمركي خلال سنة 2017 ارتفاعا بنسبة 1.5 بالمائة ليصل إلى 1.005.81 مليار دينار رغم الانخفاض الطفيف للواردات، وأرجعت المديرية العامة للجمارك هذا الأداء إلى ارتفاع الرسم على القيمة المضافة خلال العام الماضي. 

أوضحت حصيلة المديرية العامة للجمارك أن التحصيل الجمركي سجل ارتفاعا في 2017 رغم تراجع قيمة الواردات المحتسبة بالدينار ( و التي تشكل الوعاء الجبائي) منتقلة من 4.678.86 مليار دينار سنة 2016 إلى 4.632.92 مليار دينار العام الماضي, (-1 %). 

و حسب ذات الحصيلة، التي أوردتها وكالة الأنباء الجزائرية ،فإن ارتفاع التحصيل الجمركي الذي قدر سنة 2016 بـ 990.87 مليار دينار يرجع أساسا إلى الرفع من نسب الرسم على القيمة المضافة و هذا في إطار قانون المالية 2017، و التي انتقلت بموجبه من 7 بالمائة إلى 9 بالمائة فيما يخص النسبة المخفضة و من 17 بالمائة إلى 19 بالمائة فيما يتعلق بالنسبة العادية. 

للتذكير فإن 85 بالمائة من ناتج الرسم على القيمة المضافة عند الاستيراد موجه إلى ميزانية الدولة و 15 بالمائة توجه إلى صندوق الضمان و التضامن للجماعات المحلية. كما ارتفعت محصلات الرسم على القيمة المضافة الموجهة لميزانية الدولة بنسبة 4.32 بالمائة سنة 2017 ، لتصل إلى 505.6 مليار دينار جزائري مقابل 484.67 مليار دينار في 2016 . وارتفعت عائدات الرسم على القيمة المضافة المخصصة للصندوق الضمان و التضامن للجماعات المحلية إلى 89.22 مليار دينار جزائري سنة 2017 مقابل 85.53 مليار دينار جزائري في2016( + 4.32 %). 

ومن مجموع الإيرادات الجمركية المحصلة في 2017، خصص ما يقرب من 90.4 في المائة لميزانية الدولة ( 909.1 مليار دينار) ،و 9 في المائة لصندوق الضمان و التضامن للجماعات المحلية و 0.6 في المائة لحسابات التخصيص الخاصة. 

و شملت العائدات الرئيسية للموانئ الجافة للجزائر العاصمة وحدها 18% من إجمالي المبالغ المحصلة سنة 2017 (181.23 مليار دينار) .

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