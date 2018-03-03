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قالوا إن الدول الأوروبية تضغط على الجزائر لإلغاء قرار فرض رخص الاستيراد

خبراء يدعون المستثمرين لانتهاز الفرصة لأن إجراءات الحكومة ظرفية

  03 مارس 2018 - 21:29   قرئ 80 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
خبراء يدعون المستثمرين لانتهاز الفرصة لأن إجراءات الحكومة ظرفية

ـ منطقة البيض أفضل منطقة لزراعة  الفستق الحلبي 

في إطار حظر الاستيراد وفرض قيود على تعاملات التجارة الخارجية عبر قائمة جديدة لمنع الاستيراد وسعتها الحكومة لتشمل 26 منتوجا جديدا، خصوصا صناعة الحلويات، تتبايين الآراء حوله، فهناك من يرى أنها إجراءات تشجيعية للصناعيين المحليين ومنهم من يرى أن المواطن البسيط هو المتضرر الوحيد من هذا الإجراء.

 

وسعت الحكومة قائمة المنتجات الممنوعة من الاستيراد لتشمل 26 منتوجا جديدا، ودخلت حيز التطبيق نهاية الأسبوع الماضي، حيث ضمت منتجات الخبازين وصناعة الحلويات، إلى جانب توسيع قائمة المواد الخاضعة للرسم الداخلي على الاستهلاك لتشمل 10 منتجات جديدة، كما تم إعفاء 32 منتوجا آخر من الزيادة في الرسوم الجمركية التي تم تحديدها بـ 60 بالمائة في قانون المالية 2018. وفي هذا الشأن، أكد الخبير الاقتصادي كمال رزيق أن إجراءات حظر الاستيراد ظرفية ومؤقتة، من أجل مواجهة الأزمة الاقتصادية، بالإضافة إلى حماية المنتوج الوطني، قائلا إنه رغم مسارعة بعض السفارات الأجنبية من أوروبا وخارج أوروبا للاستفسار عن حقيقة إجراءات الاستيراد الأخيرة وقائمة المواد الأجنبية الممنوعة من دخول السوق الجزائرية، إلا أن هذه الدول لها كل الصلاحيات من أجل المطالبة بالاستفسار. وتابع المتحدث قائلا إن الجزائر تطمح إلى شراكة  رابح ـ رابح ، وقد حان الوقت لفتح الباب أمام المستثمرين المحليين وتشجيع المنتوج الوطني، مشيرا إلى أن منطقة البيض أكثر منطقة ملائمة لزراعة  الفستق الحلبي . من جهته، يرى رئيس الكنفيدرالية الوطنية لحماية المستهلك حريزي زكي، أن توسيع الحكومة لقائمة المنتجات الممنوعة من الاستيراد، حتى ولو كانت من أجل الحفاظ على احتياطي الصرف وحماية المنتوج الوطني، فإن ذلك سيؤثر حتما على المعروض في السوق الوطنية مما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى عدة منتجات يكثر عليها الطلب، خاصة في شهر رمضان، على غرار المشمش المجفف والزبيب وكذلك   العينة  المجففة التي تم إدراجها ضمن القائمة التي سيتم رفع رسومها على الاستهلاك الداخلي بنسبة 15 بالمائة، وهو ما سيؤثر على المواطن. في سياق ذي صلة، أعلنت الوزارة أيضا أنه تم إعفاء 32 منتوجا من الزيادة في الرسوم الجمركية التي تم رفعها في قانون المالية 2018 إلى 60 بالمائة، على غرار المنتجات المصنوعة من المواد البلاستيكية والأفران المنزلية وأجهزة تصفية المياه ومنتجات أخرى، وسينعكس قرار إعفائها على أسعارها في السوق الوطنية.

وسيلة قرباج

 

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