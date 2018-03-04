طحكوت يفتح مصنع تركيب سيارات "Suzuki" قريبا

أعلن الرئيس المدير العام لمجمع محي الدين طحكوت، عن فتح مصنع جديد لتركيب السيارات ذات العلامة التجارية اليابانية "سوزوكي" في ماي المقبل، حسب ما جاء في يومية المجاهد.

وبحسب المصدر فإن المصنع الواقع بالمنطقة الصناعية بسعيدة سينتج حوالي 15 ألف سيارة من طراز "سوزوكي سويفت" و"ألتو" في مرحلة أولى، ليصل الى تركيب أزيد من 100 ألف سيارة على المدى الطويل، بنسبة إدماج تصل الى 15% في العام الأول على أن تصل الى 40 بالمائة خلال ثلاث سنوات، كما سيوفر المشروع نحو 400 منصب عمل مباشر و أكثر من 500 غير مباشر .

ومن المقرر أن تكون سيارة "ألتو" الأكثر طلبا في الجزائر قبل توقيف استيراد السيارات_ من أرخص السيارات في الجزائر، بحسب تصريحات طحكوت، الذي أشار إلى أن مجمعه شريك أيضا مع العلامة الايرانية "سايبا"، التي تعتزم فتح مصنع تركيب بالجزائر قريبا.