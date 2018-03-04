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الأسواق تحوّلت لقاعات عرض على الهواء الطلق

انخفاض أسعار السيارات المستعملة وتراجع المبيعات بـ20 بالمائة

  04 مارس 2018 - 21:58   قرئ 176 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
انخفاض أسعار السيارات المستعملة وتراجع المبيعات بـ20 بالمائة

عرفت أسعار السيارات تراجعا محسوسا خلال الأيام القليلة الماضية، مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، كما قابل هذا التراجع في الأسعار ركود حاد في نسبة المبيعات بلغ  20 بالمائة .

 

تراجعت أسعار السيارات في الأيام الأخيرة بشكل ملحوظ، مقارنة مع الأسعار التي  كانت  في  نفس الفترة  من  السنة الماضية، نتيجة الركود الحاد الذي تعرفه أسواق السيارات الأسبوعية، بالإضافة إلى التصريحات التي أطلقها مسؤولون في قطاع التجارة والصناعة بخصوص إمكانية عودة الاستقرار في سوق السيارات بالجزائر.

أما عن معطيات  السوق الموازية  التي تحوز  المحور اليومي  على بعض أرقامها، فقد وصل سعر  كليو كامبوس  لسنة 2012 إلى 125 مليون سنتيم، أما سيارة 207 لسنة 2012 بمحرك 1.4 بنزين فتراوح سعرها بين 130 إلى 140 مليون، في حين تعرف أسعار السيارات المركبة بالجزائر بذات السوق بعض الارتفاع مقارنة بالأسعار المعروضة في قاعات البيع الرسمية للشركات، حيث تجاوزت سيارة  سانديرو ستيبواي  محرك 1.5 ديازال لسنة 2017 عتبة 220 مليون سنتيم ومحرك بنزين إلى 180 مليون، في حين وصل سعر  هيونداي إي 10  غراندي   165 مليون سنتيم وبالاكسنت  بـ210 مليون سنتيم، فيما تراجع عدد المبيعات بنسبة تصل إلى عشرين في المائة، مقارنة بالسنة الماضية، الأمر الذي يعبر عن حالة من الركود في القطاع، منذ بداية السنة الجارية، مما أدى إلى تكدس الكثير من السيارات المستعملة في السوق بسبب العزوف عن الشراء، حيث أجمع مختلف باعة السيارات أو  السماسرة  من مرتادي الأسواق الأسبوعية أن هذه الأخيرة أضحت تشكل فضاء لعرض السيارات، أين يحضر الباعة ويغيب المشترون نظرا لبلوغها في وقت سابق أسعارا خيالية أدت إلى نفور المواطنين، حيث تجاوز سعر أرخص سيارة الـ 100 مليون سنتيم لتبقى بعيدة عن منال المواطن العادي، كما أكد عدد من الباعة ممن تقربت منهم  المحور اليومي  أن هناك انخفاض كبير في الأسعار هذه الأيام ، قابله ركود حاد في عدد المبيعات، مشيرين إلى أن عدد الزبائن تراجع بنسبة كبيرة رغم انخفاض الأسعار .  وأرجع محدثونا هذا التراجع في أسعار السيارات والركود في الحركة التجارية إلى عدة أسباب أبرزها انهيار القدرة الشرائية لغالبية الجزائريين، بالإضافة إلى الارتفاع غير المبرر لأسعار جل السيارات سواء الجديدة أو المستعملة في السوق الوطنية، وتراجع الطلب، مشيرين إلى أن السوق سيشهد مزيداً من الهبوط في الأسابيع القادمة. 

وفي سياق ذي صلة، عرف سوق السيارات الجديدة هو الآخر ركودا هذه الايام، فحسب ما وقفت عليه  المحور اليومي  خلال زيارتها لمختلف قاعات عرض شركات رونو، هيونداي، كيا، وسوفاك، فإن وتيرة الإنتاج الحالية لم تتمكن من تلبية طلبات السوق الوطنية التي تصل إلى 500 ألف سيارة سنويا في ظل غياب الاستيراد الذي يضحى رهينة  الرخص  بعدما استبعد وزير التجارة محمد بن مرادي فتح رخص الاستيراد والاكتفاء بما هو منتج محليا، في إشارة ضمنية منه إلى أن هذه السنة ستكون بيضاء لاستيراد السيارات وربما يتعدى ذلك إلى غاية السنة الجارية. وقد انتقد العديد من الخبراء أسعار السيارات المطبقة في السوق الوطنية خاصة المركبة محليا، والتي تعرف ارتفاعا كبيرا مقارنة بالسيارات المستوردة أو أسعار المركبات في الدول المجاورة، حيث أبدوا تساؤلهم حول الفائدة من منح الحكومة امتيازات بالجملة للمستثمرين في مجال تركيب السيارات مثل العقار الصناعي أو الإعفاءات الجمركية عن المواد الأولية المستوردة، بالمقابل تعرف أسعار السيارات ارتفاعا كبيرا نتيجة تضخيم أصحاب المصانع لهوامش ربحهم، في حين يستعصي على الجزائريين اقتناء سيارة بالنظر إلى غلاء سعرها وتردي مستواهم المعيشي. 

لطفي العقون

 

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