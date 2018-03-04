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فيما خصصت 10 ملايير دينار لترقية وتطوير القطاع

بوعزقي ينفي نية الحكومة إلغاء الدعم الفلاحي

  04 مارس 2018 - 22:00   قرئ 71 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
بوعزقي ينفي نية الحكومة إلغاء الدعم الفلاحي

نفى وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد القادر بوعزقي، تفكير الحكومة في رفع يدها عن الدعم الفلاحي بالنظر إلى الظروف الاقتصادية الحالية، كاشفا عن تخصيص حوالي 10 ملايير دينار لترقية وتطوير القطاع الفلاحي خلال الفترة القادمة، مخصصة أساسا لتعزيز قدرات زراعة الحبوب القمح والشعير.

 

قال بوعزقي في افتتاح معرض الزيتون ببلدية مشدالة خلال زيارته التفقدية أمس لولاية البويرة أن  الحكومة لا تفكر في إلغاء الدعم الفلاحي بالنظر إلى الظروف الاقتصادية الحالية ، مضيفا أن  الأخيرة تعمل على ترشيد الدعم وتوجيهه لمستحقيه وتدعيم الدعم التقني للفلاحين لتطوير القطاع الفلاحي بالجزائر ورفع مردوده ، وكشف المسؤول عن تخصيص حوالي 10 ملايير دينار لترقية وتطوير القطاع الفلاحي خلال الفترة القادمة، مخصصة أساسا لتعزيز قدرات زراعة الحبوب  القمح والشعير . وأوضح بوعزقي أن الوزارة ستخصص قرابة 100 مليار دينار سنويا لدعم القطاع الفلاحي في مجالات استراتيجية محددة على غرار شعبة الحبوب  القمح والشعير  التي ستستفيد من حصة 10 بالمائة، بالإضافة إلى محاصيل البطاطا والحليب، على أن يتم تخصيص بقية الغلاف المالي الذي استفادت منه الوزارة لمكافحة التصحر وتأمين الموارد المائية اللازمة، مع تعزيز القدرات التقنية للمزارعين.  أبرز المتحدث أن فاتورة استيراد القمح المقدرة بـ 500 مليون دولار خلال العام تعرف انخفاضا بنسبة 50 بالمئة بعد تسجيل إنتاج وطني قدر بـ 35 مليون قنطار، فيما لا تزال القيمة مضاعفة في مادة الفرينة التي يكثر عليها الاستهلاك لدى المواطن الجزائري، داعيا إلى ضرورة الاهتمام بزراعة الأشجار المثمرة وأشجار الزيتون قصد ضمان تنوع فلاحي في البلاد. وكشف المسؤول أن أزيد من 40 بالمائة من المساحة الفلاحية بالجزائر إما غير مستغلة أو مستغلة بشكل غير لائق وهو ما اعتبر بالأمر غير المقبول، بالنظر إلى حاجة الجزائر إلى استغلال كل إمكاناتها لتحقيق الأمن الغذائي، مشددا على ضرورة استغلال جميع الأراضي للزراعة.

ب.ح

 

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