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بلوغ 2300 كم من الخطوط آفاق 2019

استلام مشاريع خطوط سكك حديدية بطول 1000 كم في 2018

  05 مارس 2018 - 20:56   قرئ 76 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
استلام مشاريع خطوط سكك حديدية بطول 1000 كم في 2018

أكد المدير العام للوكالة الوطنية لدراسة ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية، عز الدين فريدي، أن سنة 2018 ستكون سنة استلام عدة مشاريع مهمة تندرج في إطار برنامج ضخم في طور الإنجاز، مؤكدا أن 2300 كلم من السكك الحديدية في طور الإنجاز، متوقعا توسيع هذه الشبكة في المدى القريب إلى 6300 كلم وتسليم 12.500 كلم من السكك الحديدية المكهربة على المدى المتوسط.

 

أوضح فريدي في تصريحات صحافية أن سنة 2018 ستكون سنة استلام عدة مشاريع مهمة تندرج في إطار برنامج ضخم في طور الإنجاز، فزيادة على استلام ما طوله 1000 كم من خطوط السكك الحديدية، عدد المسؤول المشاريع المنتظر استلامها خلال العام الجاري وبداية العام المقبل، منها ربط مطار الجزائر الجديد بالمدينة، وتسليم خط  سطيف-القرزي  على طول 118 كم أفريل المقبل. مع استكمال أشغال خطي  تيسمسيلت-بوغزول  و المسيلة -بوغزول ، إضافة إلى خط  واد سلي- يلل ، بسرعة تتراوح بين 120 و160كم /سا، دون إغفال العملية الواسعة لعصرنة السكك الحديدية ووضع الإشارات التي تنجز عبر مختلف خطوط التراب الوطني.

أشغال ازدواجية خط مركب بلارة بلغت 50 بالمائة

أكد فريدي استكمال ربط مركب بلارة والشروع منذ مدة في إنجاز ازدواجية الخط على مسافة 40 كم، مقدرا نسبة تقدم الأشغال بـ 50 بالمائة، وأضاف مدير عام الوكالة الوطنية لدراسة ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية أنه بدخول المركب حيز التشغيل ومع استكمال أشغال ربط مصنع الإسمنت ببسكرة نهاية مارس ورفع طاقة نقل الفوسفات للشركة، سترتفع قدرات نقل البضائع بما سيسمح -حسبه- بخلق مناطق صناعية وبلوغ أهداف الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية شيئا فشيئا، والمتمثلة في نقل 17 مليون طن من البضائع سنويا.  

تسليم 12500 كلم من السكك الحديدية المكهربة على المدى المتوسط

استنادا لذات المسؤول، فإنّ 2300 كلم من السكك الحديدية في طور الإنجاز، متوقعا توسيع هذه الشبكة في المدى القريب إلى 6300 كلم وتسليم 12500 كلم من السكك الحديدية المكهربة على المدى المتوسط. وكانت وما زالت قطارات الضواحي -لما لها من أهمية في حركة تنقل الأشخاص- في صلب اهتمام الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، حسب عز الدين فريدي الذي ذكّر بما تم إنجازه في الضاحية العاصمية من فتح خطوط جديدة وعصرنة الإشارات وكهربة السكة الحديدية لترقية الخدمة، إلى جانب التحضير لإنجاز محطة كبيرة في الحراش ومحطة أخرى بمدينة أرزيو لنقل العمال نحو وهران، كل ذلك في سبيل تقليص الازدحام على مستوى الطرق وتسهيل حركة النقل.

بوعلام حمدوش

 

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