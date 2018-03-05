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يوسفي يشدد على أن هدف الحكومة ليس التركيب بل التصنيع

أسعار السيارات مراقبة ولن ترتفع.. ورهاننا خلق مناولة محلية

  05 مارس 2018 - 20:59   قرئ 84 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
أسعار السيارات مراقبة ولن ترتفع.. ورهاننا خلق مناولة محلية

مصنع  سوفاك  يستعين بـ20 مؤسسة مناولة أوروبية لتوفير قطع غيار لمصانع التركيب

استعان مصنع  سوفاك  للسيارات بـ20 مؤسسة مناولة أوروبية لبعث مشاريعه بالجزائر وتوفير وحدات إنتاج قطع غيار ومكونات السيارات لمختلف العلامات الناشطة في السوق الوطنية، أهمها مصنع فولكسفاقن بغليزان، حسبما كشف عنه الرئيس المدير العام لمصنع السيارات  سوفاك  رئيس الجمعية الوطنية لوكلاء السيارات مراد عولمي.

 

أكد وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي أمس خلال انعقاد الطبعة الأولى من الأيام التقنية حول المناولة لصناعة المركبات بالأوراسي، أن الهدف من هذه الأيام التقنية التي تمتد على مدار يومين هو التدقيق في السبل والآليات الكفيلة لإطلاق صناعة سيارات حديثة وقوية ومعاينة وتنافسية في بلادنا، والذي يتم باتخاذ عدة خطوات على غرار المرور من تصنيع آلاف المركبات سنويا إلى مئات ملايين الوحدات. وطمأن يوسفي خلال الندوة الصحفية التي عقدها على هامش اللقاء، على أن أسعار السيارات المركبة في الجزائر، لن ترتفع أكثر من السيارات المستوردة، موضحا بقوله  أسعار السيارات المركبة لن تفوق المستوردة والحكومة أمرت منتجي السيارات بالجزائر ، بإفادتها بالأسعار لمراقبتها، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الشراكات في مجال المناولة ستظل تضبطها القاعدة الاقتصادية 51-49 بالمائة. وفي رده حول السؤال المتعلق بالقائمة النهائية لمركبي السيارات، أكد أنه حاليا لاتوجد أي قائمة محددة لمركبي السيارات، مركزا على الدعم الذي تقدمه الحكومة لنشاط المناولة لتقويتها. جدد يوسفي، في ذات السياق، تأكيده على أن هدف الحكومة ليس تركيبها بل تصنيعها وإقامة صناعة سيارات قوية متطورة لتغطية الطلب المحلي والتوجه نحو التصدير، مشيرا إلى أن الأمر يتطلب وقتا كافيا ونظاما داخل المؤسسات في ظل وفرة الإمكانيات والقدرات لخلق نشاط المناولة في الجزائر. ولم يتوان يوسفي في التذكير بإمكانية مساهمة شركة سوناطراك لتمويل هذه الصناعة من خلال المنتجات البلاستيكية والمنتوجات البتروكيماوية، فضلا عن دخول وحدة إنتاج العجلات المطاطية الخدمة قريبا، علاوة عن مشاريع أخرى مرتقبة، مشيرا في هذا الشأن إلى أن الجزائر كانت أكبر مستورد لمواد البناء ستصبح مصدرة لها بامتياز ابتداء من السنة الجارية، ففي غضون سنوات ستنتج مشاريع انتاج الاسمنت فائضا بـ 30 بالمائة سيتم توجيهه للتصدير، فمع المشاريع الحالية ستحقق الجزائر انتاجا يصل 12 مليون طن آفاق سنة 2020 .  مشيرا في ذات الصدد إلى أن الصادرات في المجال الصناعي قد بدأت في التشكل فقرابة 1700 مؤسسة صغيرة ومتوسطة و50 مؤسسة كبيرة حاضرة اليوم في الاسواق الدولية. موجها كلامه للمصنعين في مختلف الفروع، اكد يوسفي على ضرورة عرض نشاطاتهم ومؤهلاتهم وقدراتهم لتلبية الاحتياجات التي تتطلبها صناعة السيارات فضلا عن التماشي مع التطور الحاصل.

فبالنسبة للمصنعين هم في مواجهة صناعة تتطلب الجودة وتكلفة المدخلات التي سيتم تصنيعها محليا، الذين عليهم الخضوع لنظام معايير جادة وصارمة من خلال الالتزام بالنسبة للممونين لاحترام وتيرة الانتاج والتوزيع المبرمج لها. وكشف يوسفي بلغة الأرقام أمس، أنه خلال الفترة الممتدة من 2010 إلى 2016 تم مضاعفة عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تم إنشاؤها، أين قفزت من 43 ألف إلى 109 ألف مؤسسة، موضحا أن عدد المشاريع الصناعية قد تضاعفت بـ 7 مرات فقد ارتفعت من 350 في 2010 إلى 2500 في 2017، فضلا عن تضاعف قيمة الاستثمارات المحققة بـ1 مرة خلال ذات الفترة، هذه الاستثمارات المنجزة في كل الفروع، خاصة التي تهم صناعة السيارات. ومن جهة أخرى، أعلن رئيس جمعية وكلاء السيارات مراد عولمي، عن مباحثات تمت منذ حوالي أسبوعين ماضيين مع 20 مؤسسة مناولة أوروبية لإنجاز مصانع متخصصة في المجال، بهدف تقوية مجال المناولة وتوفير قطع الغيار للمصانع ووحدات الإنتاج على غرار مصنع فولكسفاقن بغليزان.

 مريم سلماوي

 

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