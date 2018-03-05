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في مقدمتها الصناعات الغذائية والمنتجات الفلاحية

6 بالمائة نسبة نمو الصادرات خارج المحروقات في 2018

  05 مارس 2018 - 21:14   قرئ 60 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
6 بالمائة نسبة نمو الصادرات خارج المحروقات في 2018

أكد الأمين العام للوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية حسين بوبطينة، أن الصادرات خارج قطاع المحروقات شهدت نموا قدّر هذه السنة بنحو 6%، في حين سجل الميزان التجاري الجزائري انخفاضا للواردات بما يقارب 15 %، موضحا أن بعض المستوردين توجهوا إلى التصدير لأن هذه الفئة من المتعاملين على دراية بمتطلبات الأسواق الخارجية.

 

أفاد بوبطينة خلال استضافته في برنامج  ضيف الصباح  في القناة الإذاعية الأولى بأن الصادرات خارج قطاع المحروقات شهدت نموا قدر هذه السنة بنحو 6%، في حين سجل الميزان التجاري الجزائري انخفاضا للواردات بما يقارب 15 %، مضيفا أن الجزائر اليوم تتوجه نحو استراتيجية التصدير نحو إفريقيا، مشيرا إلى أن بعض الشبكات الجزائرية قد فتحت فضاءات تجارية بمساهمة الوكالة، وأنها موجودة في بعض الدول الإفريقية كالسينغال وكوت ديفوار والبنين ومالي والكاميرون.

واستطرد ضيف الأولى قائلا إن  التصدير قد وجه مؤخرا إلى بعض البلدان العربية كذلك، لأنها أسواق مهمة بالنسبة لنا، ودخولنا إلى دول الخليج سيسمح لنا بالولوج إلى دول آسيا الأخرى ، مبرزا أن دول جنوب أوروبا وبعض الدول الأوروبية أيضا كانت وما زالت وجهة لتصدير المنتجات الجزائرية.

وأكد الأمين العام للوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية مشروع إنشاء قاعدة لوجيستية مخصصة للتصدير في تمنراست من أجل استغلالها نحو الأسواق الإفريقية، إضافة إلى مشاريع الموانئ كميناء شرشال، فضلا عن بعض المطارات كمطار الوادي المخصص للتصدير لبعض الدول الأوروبية والإفريقية.

وفي معرض حديثه، كشف المتحدث ذاته عن وجود مبادرة للقيام بيوم إعلامي مع الجانب الأمريكي بمقر الوكالة هذا الأربعاء حول تنظيم أسبوع اقتصادي ثقافي جزائري، ستعقد فعالياته بواشنطن عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر سبتمبر المقبل.

كما أكد بوبطينة أن دور الوكالة يتمثل في توجيه الشركات من حيث مشروع الاستراتيجية الوطنية للتصدير، والتي ترافقهم نحو الأسواق الخارجية، من خلال المشاركة في المعارض والصالونات المتخصصة عبر العالم، وكذا توجههم نحو الإجراءات المتخذة، كالمقاييس ومعرفة شروط الدخول إلى الأسواق الخارجية، موضحا أن من بين القطاعات المصدرة، يأتي بالدرجة الأولى قطاع الصناعات الغذائية، تليها المنتجات الفلاحية.

ب. حمدوش

 

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