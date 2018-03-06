رغم تجميد الحكومة للعملية منذ 2016

الوكلاء المعتمدون يعرضون سيارات مستوردة بقاعات العرض مع تسليم فوري!

أعلن العديد من وكلاء السارات المعتمدين عن توفر بعض موديلاتهم المستوردة مع تسليم فوري أو خلال أيام رغم منع عملية الاستيراد نهائيا منذ 2016، ما يطرح العديد من التساؤلات حول كيفية عودتها إلى قاعات العرض رغم إعلان العديد منهم نفاد كل الكميات، في حين تعرض العلامات المركبة محليا التسليم الفوري لبعض السيارات.

عاد العديد من وكلاء السيارات المستوردين إلى إعادة بعث بعض الموديلات مع توفر فوري أو خلال أيام رغم منع وزارة التجارة لاستيراد السيارات كليا منذ 2016، حيث أعلنت نيسان عن توفر سياراتها ميكرا في نسخة فيزيا+ بسعر 199 مليون مع تسليم لا يتجاوز مدة 45 يوما، كما أعلنت كيا موتورز الجزائر التابعة لمجمع عشايبو عن توفر سيارة سورينتو المستوردة رغم عدم حصوله على رخصة إنشاء مصنع في الجزائر، حيث تعرض السيارة بنسختين بـ5 مقاعد وبعلبة سرعات يديوية أو 7 مقاعد بعلبة سرعة أوتوماتيكية بسعر 709.5 و 822.5 مليون على التوالي، كما أعلنت كيا موتورز الجزائر عن توفر سيارتها أم جي 3 مع تسليم فوري بسعر 192 مليون، في حين أكدت شركة تويوتا عن توفر سيارتها ياريس في نسخة هاتشباك بسعر 280 مليون والتسليم في ظرف 10 أيام، وتتوفر علامة بايك الجزائر على نوديل بيك اكس 25 بزيادة في السعر الجديد تقدر بـ6 ملايين لتقدم بسعر 205.9 مليون بدل 199.9 مليون.

من جهتها أعلنت كيا الجزائر عن توفير سيارتها بيكانو في نسختها أو اكس بعلبات سرعية يدوية وأوتوماتيكية مع توفير فوري بسعر 209.9 و220 مليون على التوالي، في حين أن نسخ أل اكس الأقل تجهيزا فتعرض بسعر 189 و199 مليون بعلب سرعة يدوية وأوتوماتيكية على التوالي مع توفير خلال 30 يوما، في حين تعرض سوفاك سيارتها غولف في نسختها كارات بسعر 530 مليون وتكون متوفرة خلال 20 يوما. للإشارة فقد ألغت الحكومة كليا عمليات استيراد السيارات الجديدة من طرف الوكلاء المعتمدين لضمان خفض فاتورة الاستيراد، حيث أكد وزير التجارة محمد بن مرادي أن مصالحه تهدف إلى التقليص من قيمة الواردات خلال سنة 2018، إلى 30 مليار دولار مقابل هدف مسطر بتخفيضها مع نهاية العام الجاري، إلى 41 مليار دولار في إطار سياسة القطاع الرامية إلى حماية الإنتاج الوطني من خلال توقيف استيراد مجموعة من المنتجات بشكل كامل ونهائي.