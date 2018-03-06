طالبوا النقابة بالكشف عن نتائج الحوار مع الإدارة

عمال الصيانة بالخطوط الجوية الجزائرية يحتجون

أقدم العشرات من عمال الصيانة بالخطوط الجوية الجزائرية على تنظيم وقفة احتجاجية أمام مكتب النقابة الوطنية المستقلة لعمال الصيانة، مطالبين أعضاء النقابة بالكشف عن نتائج الحوار مع إدارة الشركة فيما يخص مطالبهم المرفوعة.

احتج أمس العشرات من عمال الصيانة بالخطوط الجوية الجزائرية، أمام مكتب النقابة الوطنية المستقلة لعمال الصيانة، وحسب ما كشفت عنه مصادر نقابية في تصريحات اعلامية، فإن العمال الغاضبون طلبوا من قيادات النقابة اطلاعهم على نتائج المفاوضات مع الإدارة، معبرين عن استيائهم من تماطلها في الاستجابة للمطالب المرفوعة التي دخلوا على إثرها في إضرابات خلال الأشهر الماضية. وأكد ذات المصدر بأن العمال ضغطوا على قيادات النقابة لاستئناف الحركات الاحتجاجية، غير مستبعد عودة الإضرابات في حال استمرار الوضع على ما هو عليه، وتتعلق المطالب الأساسية لتقنيي صيانة بتطبيق بنود الاتفاقية الجماعية التي تم التوقيع عليها سنة 1999، إضافة إلى ملف العقود محدودة المدة التي وقعتها الإدارة مع المهندسين والعمال التقنيين، وترفض إدارة الجوية الجزائرية بقيادة بخوش علاش الاستجابة لمطالب التقنيين في الوقت الراهن بحجة الوضعية المالية الصعبة التي تمر بها الشركة.

وقد دخل عمال الصيانة بالخطوط الجوية الجزائرية في إضرابات وحركات احتجاجية تنديدا بما اعتبروه سياسة المماطلة التي تنتهجها إدارة الشركة في الرد والاستجابة للمطالب المرفوعة خلال الأشهر الماضية، حيث تسببت هذه الإضرابات والحركات الاحتجاجية التي يشنها تقنيو صيانة الطائرات من وقت لآخر في اضطرابات مست جميع الرحلات سواء الداخلية منها أو الخارجية، مما أثار غضب واستياء المسافرين الذين يجدون أنفسهم قابعين في المطار لساعات طويلة، كما تؤدى إلى إلغاء العديد من الرحلات التي كانت مبرمجة بشكل مفاجئ في ظل تماطل إدارة الخطوط الجوية في الاستجابة لمطالب هذه الفئة، تجدر الاشارة إلى أن شركة الخطوط الجوية الجزائرية على صفيح ساخن بسبب الإضرابات والاحتجاجات التي يشنها عمال المؤسسة على غرار طياري الجوية الجزائرية وعمال الصيانة ومضيفي الطائرات وكذا عمال تسيير المطار.