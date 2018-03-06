فيما تنشط 114 مؤسسة أمريكية في مختلف القطاعات

تأسيس شركة مختلطة في مجال إنتاج القمح وأعلاف الأبقار قريبا

أعلن رئيس مجلس الأعمال الجزائري الأمريكي، إسماعيل شيخون، عن إنشاء شركة مختلطة الشهر القادم تنشط في مجال إنتاج القمح وأعلاف الأبقار، مبرزا أهمية الاستفادة من الخبرة الأمريكية القائمة على تكوين تعاونيات فلاحية قوية قادرة على تصدير المنتوج.

أفاد شيخون لدى نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى أن نجاح تجربة الشراكة الجزائرية - الأمريكية في إنتاج البطاطا بالبيض مهد الطريق لإنشاء شركة مختلطة الشهر القادم تنشط في مجال إنتاج القمح وأعلاف الأبقار، مبرزا أهمية الاستفادة من الخبرة الأمريكية القائمة على تكوين تعاونيات فلاحية قوية قادرة على تصدير المنتوج.

وعشية تنظيم لقاء جزائري - أمريكي بالتعاون مع الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية بالعاصمة تمهيدا لتنظيم أسبوع جزائري-أمريكي اقتصادي ثقافي بواشنطن سبتمبر القادم أكد شيخون حضور رئيس الغرفة الفلاحية الأمريكية للتعرف على السوق الجزائرية وتقديم اقتراحات لتحسين المنتوج بما يتلاءم مع مواصفات بلاده، كما سيكون اللقاء فرصة للمتعاملين الجزائريين لاكتشاف احتياجات الجانب الأمريكي من منتجات فلاحية على اعتبار أن المنتوج الفلاحي الوطني يتميز بنوعية جيدة وقابل للتسويق في أمريكا. أشار رئيس مجلس الأعمال الجزائري - الأمريكي إلى وجود 114 شركة أمريكية تنشط بالجزائر في مختلف القطاعات، مضيفا أن هذا رقم مرشح للارتفاع شريطة بذل المزيد من الجهد للقضاء على العراقيل البيروقراطية والإدارية التي لا تزال تؤرق المتعاملين الاقتصاديين الأمريكيين، وبالرغم من وصف السوق الجزائرية بالواعدة غير أن المسؤول عاتب الجانب الإداري قائلا ما دمنا نلزم الطرف الأمريكي بنقل التكنولوجيا وتكوين الموارد البشرية وخلق مناصب الشغل فإننا مطالبون بتحسين مناخ الاستثمار ، مؤكدا أن المنظور الأمريكي للاستثمار في الجزائر يتحفظ على قاعدة 51/49 التي لا تشجع -حسبه- المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للقدوم إلى بلادنا بالنظر إلى القيود المفروضة على حرية نقل استثمارهم من جهة إلى أخرى داعيا الى مراجعة هذه القاعدة بالنسبة لهذا النوع من المؤسسات وتطبيقها على القطاعات الاستراتيجية كالمحروقات فقط. وكشف رئيس مجلس الأعمال الجزائري - الأمريكي أن حجم المبادلات التجارية بين البلدين بلغ 5 مليارات ونصف المليار دولار تمثل فيها 3 مليارات و200 مليون دولار قيمة صادرات الجزائر نحو أمريكا والتي لم تخرج عن نطاق المنتجات الطاقوية فيما استوردت الجزائرأكثر من ملياري دولار من القمح وتجهيزات مختلفة، وعزا شيخون أسباب تقلص قيمة المبادلات التجارية مقارنة بسنة 2009 إلى 22 مليار دولار لاستغناء أمريكا عن المنتجات الطاقوية الجزائرية بعد أن تحولت من بلد مستورد الى بلد منتج.