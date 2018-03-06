أسعار النفط تقفز مدعومة بتوقّع الزيادة في الطلب

سعر البرنت يرتفع إلى 66 دولارا للبرميل

عرفت أسعار النفط، أمس، ارتفاعا وصل إلى حدود 66 دولارا للبرميل مدعومة بتوقعات طلب قوي على البرنت في الوقت الذي أشاد فيه وزراء من أوبك بمتانة اتفاق خفض الإنتاج الذي يهدف لدعم الأسعار في السوق الدولية.

شهدت أسعار العقود الآجلة للنفط ارتفاعا، أمس، وصل الى 66 دولارا للبرميل مرتفعة بـ 12 سنتا، مدعومة بتوقعات طلب قوي وذلك في الوقت الذي أشاد فيه وزراء من أوبك بمتانة اتفاق خفض الإنتاج الذي يهدف لدعم الأسعار، فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتا إلى 62,72 دولارا للبرميل.

وذكرت وكالة الطاقة الدولية أنه من المتوقع نمو الطلب العالمي على النفط خلال السنوات الخمس المقبلة، بينما ستزيد إمدادات المنتجين في منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك بوتيرة أبطأ كثيرا، وكان الأمين العام لمنظمة الدول المنتجة للنفط أوبك محمد باركيندو، وصف في وقت سابق اتفاق خفض الإمدادات مع المنتجين العالميين بأنه متين كالصخر .

يذكر انه لسد الفجوة بين أوبك والطلب العالمي، فإن الولايات المتحدة ستصدر الكثير من نفطها لتلبية الطلب مع اتجاه إنتاجها من النفط الصخري نحو الارتفاع. واجتمع وزراء النفط فى منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك ، يوم الاثنين، مع شركات النفط الصخري الأمريكية وغيرهم من قادة صناعة النفط العالمية على هامش مؤتمر سيراويك للطاقة المنعقد حاليا فى هيوستن بالولايات المتحدة. يأتي هذا الاجتماع على خلفية دراسة سبل التعاون بين منتجي أوبك ومنتجي النفط الصخري الأمريكي لإزالة فائض المعروض العالمي بالسوق.

من ناحية أخرى، قالت وكالة الطاقة الدولية فى هيوستن أنه من المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على النفط خلال السنوات الخمس القادمة، بينما سيرتفع إنتاج أوبك بوتيرة أبطأ كثيرا.

وأكدت الوكالة الدولية أن الولايات المتحدة ستلبي الكثير من الطلب العالمي المتزايد على النفط خلال نفس الفترة التي من المتوقع إن يزداد إنتاجها من النفط الصخري. من جهته، قال وزير الطاقة السعودي، خالد عبد العزيز الفالح، إن مورّدي النفط العالميين سيدرسون احتمال تمديد تعاونهم لما بعد العام 2018 مؤكداً أن هذا التعاون لا يعني بالضرورة تمديد مستويات الإنتاج الحالية و آملا في تحقيق التوازن في العام الحالي . وأشار الفالح إلى أنه عبر مستوى الإنتاج الحالي تمكنت منظمة أوبك والدول المنتجة للبترول من التخلص من 220 مليون برميل من مخزون النفط العالمي في الأسواق ، مضيفاً أن خفض المخزونات لم يتحقق بعد و مازال هناك الكثير من العمل الشاق في 2018 وأنه يجب أن نواصل استعادة التوازن .