200 رئيسة مؤسسة عضوة في"الافسيو" والبيروقراطية لاتزال تعرقل عجلة التنمية

أكدت نائب رئيس منتدى رؤساء المؤسسات نصيرة حداد هذا الأربعاء أن 200 إمرأة جزائرية تترأس مؤسسات صغيرة ومتوسطة هي عضوة في جيل "الافسيو"وهو رقم وإن لا يزال ضعيفا وبعيدا عن الأهداف المسطرة للمنتدى إلا أنه يوحي باقتحام المرأة عالم المقاولاتية شيئا فشيئا مقارنة بالسنوات الفارطة.

وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة المصادف للثامن مارس قالت نصيرة حداد في برنامج صحفي إن من أهداف منتدى رؤساء المؤسسات إقحام المرأة بشكل قوي في مراكز القرار والرفع من نسبة تمثيلها عبرمختلف الولايات مشيرة إلى أن كل المؤشرات تنبأ بالتفاؤل لنجاج المرأة في مجال المقاولاتية ببلادنا سيما وأن نسبة المتخرجات من المؤسسات التكوينية فاقت الـ 75 بالمئة ، يكفي فقط -تضيف المتحدثة- أن تمنح لها الفرصة لإثبات قدراتها للمشاركة في مواكبة احتياجات الاقتصاد الوطني.