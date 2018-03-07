بفضل تطور مساحات أشجار الزيتون من 150 إلى 500 ألف هكتار

الجزائر الثالثة عالميا في إنتاج زيتون المائدة وتستهدف إنتاج 100 مليون لتر من الزيت سنويا

تستهدف الجزائر تطوير إنتاجها من زيت الزيتون إلى 100 مليون سنويا، استجابة للبرنامج التطويري لهذه الشعبة المهمة والتي تحتل البلاد المرتبة الثالثة عالميا من حيث إنتاجها لزيتون الطاولة، وذلك بفضل تطور المساحات المستغلة لأشجار الزيتون من 150 ألف هكتار سنة 1999 إلى 500 ألف هكتار السنة الجارية، الأمر الذي يفتح أمام المنتجين المحليين المجال لاقتحام الأسواق الخارجية والمنافسة بأجود أنواع زيت الزيتون والزيتون.

كشف مدير الضبط المركزي بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية شريف عوماري في تصريح صحفي -على هامش افتتاح الطبعة الثانية للصالون الدولي لزيت الزيتون أمس بـ صافاكس - عن تسجيل 90 مليون لتر سنويا من زيت الزيتون خلال سنة 2017 بفضل تطوير هذا المجال نتيجة لمخطط التنمية الفلاحية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي انطلق سنة 2000، حيث أعطى اولوية كبيرة لتطوير مساحات الأراضي المخصصة لغرس أشجار الزيتون من 150 ألف هكتار سنة 1999 ليتضاعف ثلاث مرات مسجلا رقم 500 الف هكتار السنة الفارطة،

وأوضح مستشار الوزير في السياق ذاته عن استهداف الجزائر رفع الطاقة الإنتاجية من مادة زيت الزيتون إلى 100 مليون لتر سنويا قصد تلبية الطلب المحلي وتصدير كميات معتبرة منه للسوق الخارجية، بما يرفع من مداخيل البلاد من العملة الصعبة خارج قطاع المحروقات، وذلك يضيف محدثنا- بالموازاة مع دعم الحكومة الدائم لمنتجي الزيتون سواء بدعم الإنتاج والري وكذا مرافقة المنتجين لتحسين نوعية وجودة المنتوج المحلي، في ظل مساعي وزارة الفلاحة لتوسيع الإستثمارات في المجال وتكوين المنتجين الأكفاء من خلال معاهد الوزارة والتعاقد مع وزارة التكوين لرفع مستوى الفلاحين.

بالمقابل، كشف الأمين العام والمدير التنفيذي بالمجلس الأعلى لزيت الزيتون الهيئة العالمية الوحيدة التي تُعنى بتطوير هذا المجال وكمية الإنتاج فضلا عن تحسين نوعية المنتوج ليتوافق مع المواصفات العالمية، أن الجزائر تحتل المرتبة الرابعة عالميا من حيث إنتاج زيتون المائدة، موضحا بقوله اليوم الجزائر وصلت لمرحلة نضج في القطاع، حيث نتوقع اقتحامها للأسواق الخارجية ومنافستها لمختلف العلامات في القريب العاجل ، مستدلا في هذا الشأن -حسبه- تلقي الشركات الجزائرية المنتجة لزيت الزيتون، عدد من الطلبات لدول الأجنبية أهمها إسبانيا بالنظر إلى النوعية الممتازة التي تنتجها السوق الوطنية.

وأشار غديرة في سياق ذي صلة إلى أن هذا القطاع جد مُربح وبيئي وكذا تقليدي من شأنه أن يدر اموالا معتبرة تساهم في تطوير الإقتصاد الوطني وتمويله.

من جهتها، كشفت رئيسة الوفد الجزائري للمجلس الأعلى للزيتون

كوي عمروني حواء عن تطور المساحات المستغلة لأشجار الزيتون في الجزائر إلى 420 ألف هكتار مؤخرا، موزعة على 45 ولاية، موضحة بلغة الأرقام عن 8 ملايين قنطار من محاصيل الزيتون من بينها 4.7 مليون قنطار موجهة لإنتاج زيت الزيتون فيما تخصص 2.2 من المحصول زيتون الطاولة.

واعتبرت ذات المتحدثة في تصريح لها أمس، على هامش الصالون زراعة أشجار الزيتون في تطور مستمر وصل إلى 60 مليون شجرة زيتون خلال الفترة الممتدة من 2000 إلى غاية 2018، موضحة بأن التطور جاء نتيجة تحرك هذا النشاط وتوسعه من المناطق التقليدية له على غرار ولايات تيزي وزو بجاية وغيرها من الولايات وكذا الشرق الجزائري، ليصل إلى المناطق السهبية والهضاب العليا بالنظر إلى زراعة الزيتون المكثف بعدما كان 100 شجرة في الهكتار الواحد تطور إلى 200 شجرة في 1 هكتار.

عن مرتبة الجزائر في هذا المجال عالميا، قالت محدثتنا إنها تتراوح بين المرتبة السابعة والثامنة والتاسعة أحيانا في السنوات القليلة الماضية حسب وفرة المنتوج كل سنة.