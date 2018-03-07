بعد عزوفها عن الاستكشاف خلال الفترة الأخيرة

ولد قدور يؤكد عودة نشاط الشركات الأجنبية في مجال التنقيب

كشف المدير العام لمجمع سوناطراك عبد المؤمن ولد قدور عن عودة عدد كبير من الشركات الأجنبية في مجال الاستكشاف والتنقيب، بعدما شهدت خلال الفترة الأخيرة ترددا وعزوفا من قبل هذه الشركات.

أعلن عبد المؤمن ولد قدور عن عودة الشركات الدولية للاستكشاف والتنقيب في الجزائر، بعدما كانت تشهد خلال الفترة الماضية عزوفا وترددا، معتبرا في الوقت ذاته أن الخلل كان يكمن في الاتصال والإجراءات الإدارية ذات الطبيعة البيروقراطية.

أكد ولد قدور أنه يعمل منذ سنة ونصف على تغيير الذهنيات وأنماط التسيير ذات الطبيعة البيروقراطية التي أصبحت سلوكات موروثة، وفي الوقت ذاته ثمّن ولد قدور مزايا الحوار مع الشركات الأجنبية، قائلا إنه الحل الأمثل لتجاوز كل العقبات والنكسات، وفتح آفاق جديدة، خاصة أن الشركة ذات مقاييس عالمية ولها مكانة بين جميع الدول وتمثل الجزائر أحسن تمثيل، مشيرا إلى عودة نشاط الشركات في مجال التنقيب، من بينها مجموعة دولية تنشط في منطقة جاسي مينا.

في السياق ذاته، دعا المسؤول الأول عن سوناطراك إلى المسارعة إلى استغلال الحقل المنجمي الكائن بمنطقة الحدبة الحدودية التابعة إداريا لبلدية بئر العاتر بولاية تبسة، علما أن المشروع قائم على شراكة جزائرية صينية على أساس قاعدة 51/49، وسيسمح برفع الطاقة الإنتاجية، مما يساهم في إنشاء 10 آلاف منصب عمل مباشر، وقال المتحدث ذاته إنه تم حل 83 ملفا مهنيا. وقام ولد قدور بزيارة تفقدية الى المركب الغازي بعقلة أحمد التابعة إداريا لبلدية صفصاف الوسرى بولاية تبسة، وهي المنشأة التي تشرف على نقل نحو 34 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي نحو أوروبا، أي أكثر من نصف ما تصدره الجزائر، حيث تشرف على نقل الغاز عبر منظومة أنبوب الغاز إنريكو ماتيي باتجاه إيطاليا. وأكد المتحدث أن سوناطراك ستوجه جزءا من المبالغ التي ستستفيد منها بفضل آلية التمويل غير التقليدي لإنجاز مصنعين للتكرير في كل من تيارت وحاسي مسعود، وينتظر أن يتم إطلاق المناقصات المتعلقة بالمشروعين قريبا ، حسب كروبي الذي توقع أن يشرع في أشغال الإنجاز مطلع 2018. ويكلف الاستثمار في مصنع تكرير واحد ما يقارب 3 إلى 4 مليارات دولار، وفقا لتصريحات المدير التنفيذي للمالية بسوناطراك، وسيسمح هذان المصنعان بعد دخولها حيز النشاط ببلوغ الاكتفاء الذاتي في مجال الوقود ابتداء من 2021، وبالتالي الانتهاء من إشكالية الخسائر المالية المسجلة بسبب الفارق بين السعر المقنن الذي يباع به الوقود في الجزائر وبين السعر الحقيقي الذي تدفعه سوناطرك من خلال فرعها نفطال في الأسواق الخارجية.