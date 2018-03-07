بعد سنوات من الترقب

رفع التجميد عن محطات التصفية لسد تاقسابت بتيزي وزو

من المنتظر أن يتم إطلاق مشروع سد سيدي خليفة بدائرة أزفون شمال ولاية تيزي وزو قريبا، بعدما تم رفع التجميد عنه من طرف السلطات العمومية، وهو الشأن نفسه بالنسبة لمحطات التصفية الست المبرمجة في إطار حماية مياه سد تاقسابت بوادي عيسي من التلوث، حسبما أكده مدير الموارد المائية والري رشيد حماق يوم أمس.

بعد انتظار دام عدة سنوات، من المنتظر أن يرى النور مشروع سد سيدي خليفة المبرمج منذ عدة سنوات دون أن تطلق أشغاله بعد بسبب معارضة السكان المحلين، فضلا عن تجميد إنجازه بسبب الأزمة المالية، حيث قال مدير الموارد المائية والري رشيد حماق أن قرار رفع التجميد عن المشروع المسجل منذ 2006 المقدرة سعته الإجمالية بأكثر من 43 مليون متر مكعب، قد اعتمد نهائيا من طرف السلطات. ومن المرتقب أن تشرع المديرية بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للسدود في إحصاء المعنيين بالتعويضات المالية المترتبة عن الأراضي المنتزعة لصالح إنجاز السد الذي سيتكفل بتزويد 9 بلديات بالناحية الشمالية والشرقية للولاية بالمياه الصالحة للشرب للتخلص بذلك من هاجس ندرة المياه التي تعرفها المنطقة على مدار السنة، مما كان في العديد من المرات سببا مباشرا لتنظيم احتجاجات من طرف سكان القرى المعنية. في شأن آخر، قال ذات المتحدث إن قرارات التجميد عن المشاريع التنموية التي تدعم بها قطاع الموارد المائية بتيزي وزو يشمل أيضا مشروع تعزيز سد تاقسابت بمنطقة وادي عيسى بست محطات للتصفية، في مسعى لحمايته من التلوث، ومن المنتظر إنجاز محطات ببلديات إرجن، مشطراس، عين الحمام، واضية وواسيف، بتكلفة مالية إجمالية قدرت بـ500 مليار سنتيم، وهي الميزانية التي وافقت عليها الحكومة، في انتظار إعطاء الضوء الأخضر لإطلاق الأشغال بسبب ارتفاع نسبة تلوث مياه السد الذي يعتمد أساسا عل المجاري المائية والوديان.