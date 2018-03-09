متأثرة باللقاء الذي سيجمع زعيم كوريا الشمالية بالرئيس الأمريكي

أسعار النفط ترتفع إلى 64.23 دولارا

تدعمت أسعار النفط مجددا مسجلة ارتفاعا فاق 64.23 دولارا، باللقاء التاريخي الذي سيجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برئيس كوريا الشمالية كيم جونغ، المرتقب عقده ماي المقبل من العام الجاري، وذلك بعد فترة ليست بالهينة للحرب الكلامية والمناورات العسكرية التي شهدتها علاقة البلدين سنة 2017.



سجلت أسعار عقود النفط الآجلة أمس ارتفاعا مع صعود أسواق الأسهم الآسيوية، حيث بلغ سعر برميل برنت 64.23 دولارا عقب التذبذب الذي تشهده السوق العالمية مؤخرا، متأثرة باللقاء الذي سيجمع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي تقرر شهر ماي المقبل من السنة الجارية، حيث يعد اللقاء تاريخيا بالنظر إلى حرب التصريحات الكلامية التي صدرت من الطرفين السنة الماضية فضلا عن المناورات العسكرية بين البلدين.

وقال رئيس مكتب الأمن القومي في كوريا الجنوبية الخميس الماضي، بعدما أطلع مسؤولين في البيت الأبيض على المباحثات بين سيول وبيونغ يانغ إنه من المرجح أن يلتقي الرئيسان ماي المقبل، مضيفا بأن كيم جونغ تعهد بعدم إجراء المزيد من الاختبارات النووية أو الصاروخية على حد قوله.

وأسهمت الأنباء المتداولة في صعود الأسهم الآسيوية وارتفعت عقود النفط الآجلة، حيث سجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 63.79 دولارا للبرميل بارتفاع قدره 18 سنتا، أو ما يعادل 0.3 بالمائة، مقارنة مع الإغلاق السابق، وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 60.25 دولارا للبرميل بزيادة 13 سنتا تعادل 0.23 بالمائة. جدير بالذكر، أن أسعار نفط برنت عرفت خلال الأربعة أسابيع الأخيرة تذبذبا في الأسعار تراوح بين 62-66 دولارا للبرميل الواحد، بفعل عدة عوامل أهمها تطوير الإنتاج الأمريكي من النفط الصخري الذي زاد من حجم الإمدادات للسوق العالمية للنفط، بالموازاة مع جهود منتجي أوبك وكبار الدول المستقلة عنها لامتصاص فائض المعروض والالتزام بتجسيد قرار خفض الإنتاج بما يضمن استقرار وتوازن سوق النفط السنة الجارية.

مريم سلماوي