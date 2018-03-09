لإجراء عمليات صيانة ودعم قدرات المركب

غلق وحدة سكيكدة للغاز المسال لمدة 50 يوما

أغلقت وحدة الإنتاج على مستوى مركب تمييع الغاز الطبيعي بسكيكدة أمس، ولمدة 50 يوما قصد إجراء عمليات صيانة، لدعم قدرات المركب والإبقاء على مستوى المردود.



قررت شركة سوناطراك غلق وحدة الإنتاج بمحطة سكيكدة للغاز المسال لمدة تراوح بين 40 إلى 50 يوما، في المنشأة التي تتألف من أربع وحدات، ابتداء من نهار أمس، حسبما نقلته وكالة رويترز عن مصادر قالت إنها مطلعة بقطاع الغاز. وفي سياق متصل، ستحدث عملية غلق المحطة اضطرابا محتملا في تزويد السوق الأوروبي لا سيما الاسباني والفرنسي بالغاز الطبيعي المميع، خاصة في هذه الفترة التي تعرف فيها أوروبا انخفاضا محسوسا في درجات الحرارة، بما أن محطة سكيكدة تعد من بين أهم المحطات في الجزائر، حيث تعد عملية الصيانة ضرورية لدعم قدرات المركب والإبقاء على مستوى المردود، في حين سجلت تقديرات عمليات الشحن بميناء سكيكدة تباطؤا منذ نهاية الشهر الفارط، كون أن آخر شحنة نقلت من المحطة كانت بتاريخ 27 فيفري.

من جهة أخرى، سبق للمحطة أن عرفت في ديسمبر وجانفي اضطرابات مع توقف وحدة للصيانة، حيث لوحظ أن كميات الغاز الطبيعي المسال من سكيكدة، تناقصت نظرا لأعمال الصيانة، لكن تم تسليم الحد الأدنى واحترمت سوناطراك التزامات العقود مع العملاء الفرنسيين، كما سلمت سوناطراك أربع شحنات من الغاز الطبيعي المسال لعملائها الفرنسيين في وقت سابق من جانفي. وقد أجمع العديد من المختصين في الشأن الغازي في وقت سابق على أهمية تطوير إنتاج الغاز الطبيعي المميع بالنسبة للجزائر نظرا للإمكانيات التكنولوجية التي تتمتع بها في هذا المجال إلى جانب ارتفاع الطلب العالمي على هذا المنتج الطاقوي الذي يطرح حلولا أفضل مقارنة بالغاز الطبيعي خاصة فيما يتعلق بالنقل والتخزين.

لطفي ع.