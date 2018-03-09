رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني

الجزائر تسعى لانتهاج أنموذج اقتصادي جديد بديلا عن ريع المحروقات

كشف رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، توفيق طورش، أن الجزائر تسعى للذهاب نحو أنموذج اقتصادي جديد كفيل بإيجاد مصادر دخل أخرى خارج ريع المحروقات ولاسيما في قطاعي الصناعة والخدمات، مؤكدا أن الجزائر ترحب بأي مبادرة من صندوق النقد الدولي لمصاحبتها في جهودها لاستعادة توازنها المالي في ظل الأزمة الراهنة.



أكد رئيس لجنة المالية والميزانية، توفيق طورش، لدى استقباله وفدا من خبراء صندوق النقد الدولي برئاسة جون فرانسوا دوفان بمقر المجلس الشعبي الوطني، أن الجزائر تسعى للذهاب نحو أنموذج اقتصادي جديد كفيل بإيجاد مصادر دخل أخرى خارج ريع المحروقات ولاسيما في قطاعي الصناعة والخدمات، وأعرب في نفس الوقت عن ترحيبه بأي مبادرة من صندوق النقد الدولي لمصاحبة جهود الجزائر لاستعادة توازنها المالي في ظل الأزمة الراهنة.

وتناولت المحادثات التي جرت بين الطرفين دور نواب المجلس الشعبي الوطني في الإسهام لتقليل آثار الصعوبات المالية التي تواجهها الجزائر بسبب تراجع المداخيل النفطية، إضافة إلى استعراض الحلول الكفيلة بتنويع الاقتصاد الوطني بشكل سريع في ظل التحديات التي يفرضها هذا الظرف المالي.

وفي هذا الإطار، استعرض رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني الجهود التي صاحبت مناقشة قانون المالية للسنة الحالية إلى جانب جهود النواب في مراقبة عمل الحكومة لاسيما في مواجهتها للانعكاسات المحتملة عن بعض التدابير المتخذة من قبلها وبالأخص خيارها باللّجوء إلى التمويل غير التقليدي وذلك تجنبا لمخاطر الارتهان بفوائد الدين الخارجي.

ومن جهته، أشار دوفان إلى أهمية تعزيز الجهود الرامية إلى مرافقة الاقتصاد الجزائري من أجل تنويع مداخيله وتقليل تبعيتها للمحروقات.

تجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء يندرج في إطار المشاورات الثنائية السنوية بين صندوق النقد الدولي والدول الاعضاء، حيث تشكل التنبؤات والمؤشرات الخاصة بالاقتصاد الكلي أحد العناصر الأساسية لهذا التقييم

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بوعلام حمدوش