مصنع الحديد ببلارة يدخل حيز الخدمة الفعلي بمعدل 10 ساعات

دخل صبيحة اليوم مصنع الحديد والصلب ببلارة حيز الخدمة الفعلي بمعدل 10 ساعات على أن تشغل وحدة الدرفلة لمدة 24 ساعة خلال الاسابيع المقبلة، بطاقة إنتاجية تقدر بـ 750 سنويا لتغطية إحتياجات السوق المحلية من مادة تسليح الحديد والاسلاك الحديدية.

ويسعى المصنع للدخول مرحلة التصدير بحلول سنة 2019، بحسب سفيان شايب ستي، المدير العام المساعد، الذي أكد أن المصنع سيصل إلى مرحلة الإكتفاء الذاتي بعد سنتين.

للإشارة فإن المصنع ثمرة شراكة جزائرية قطرية، كان قد دخل مرحلة الإنتاج التجريبي في أكتوبر الماضي، حيث يتكون من 9 وحدات، من المنتظر أن توفر 1500 منصب شغل مباشر، بعد تسليمه نهائيا في سنة 2019.