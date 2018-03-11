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01 أورو بـ 210 دينار والجنيه الإسترليني بـ 227 دينار

ارتفاع قياسي لأسعار الأورو والـبالباوند في السوق السوداء

  11 مارس 2018 - 21:12   قرئ 131 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
ارتفاع قياسي لأسعار الأورو والـبالباوند في السوق السوداء

ت عرفت أسعار العملات الأجنبية على غرار الأورو والدولار أمس ارتفاعا ملحوظا، حيث بلغ سعر صرف ورقة 100 أورو 21 ألف دينار، في حين بلغت خلال الأسبوع الماضي عتبة 20.800 عند البيع و20.700 عند الاشتراء، أما الجنيه الإسترليني فقد بلغ سعر صرف ورقة الـ100 جنيه 22.700 دينار، وهو الأمر الذي أثار استياء العديد من المعتمرين والتجار.

 

 شهدت أسعار العملات الأجنبية متمثلة في الأورو والجنيه في السوق الموزاية ببور سعيد  السكوار  ارتفاعا ملحوظا، حيث بلغ سعر صرف ورقة 100 أورو 21.000 دينار، فيما بلغ سعر صرف ورقة 100 جنيه إسترليني 22.700 دينار، أما سعر ورقة 100 دولار فبلغ 174.00 دينار. وتزامن هذا الارتفاع مع موسم العمرة الذي يشهد طلبا متزايدا عليها، وهو الأمر الدي خلق عدم توازن في السوق السوداء. في السياق ذاته، أثار هذا الارتفاع استياء العديد من المواطنين خاصة المقبلين منهم على العمرة ناهيك عن التجار الذين اعتبروا هذه الزيادة  غير طبيعية  في ظل استقرار أسعار الدولار والأورو والباوند في البنوك، وأرجع عدد من المختصين هذا الارتفاع  المفاجئ لأسعار العملات الأجنبية في السوق السوداء إلى تراجع العرض، مما تسبب في بلوغ أسعار العملات مستويات عالية.

في هذا الصدد، زادت أسعار العملة الصعبة  الأورو  في السوق العالمية بأكثر من 7 بالمائة أمام العملة الأمريكية، مسجلة أكبر مكاسب فصلية بالنسبة المئوية منذ الربع الثالث من العام 2010، وحقق الأورو نحو اثنين بالمائة من مكاسبه خلال الأسبوع فقط، بينما سجل مؤشر الدولار نحو 1.6 بالمائة من خسائره خلال الفترة ذاتها، متراجعا أمام سلة تضم ست عملات كبرى بنحو 4.6 بالمائة للربع الثاني في أكبر هبوط بالنسبة المئوية منذ 2010. في الشأن ذاته، بلغ سعر صرف ورقة 100 دولار عند البيع 171.00 دينار وعند الاشتراء 170.00 ألف دينار، في حين وصلت أسعار صرف ورقة 100 جنيه إسترليني أو ما يعرف عند العامة والتجار بـ الباوند  إلى 22 ألف و700 دينار. وللإشارة، أرجع بنك الجزائر الانخفاض الملاحظ في قيمة الدينار الجزائري خلال الأشهر الأخيرة إلى انخفاض أسعار النفط، منذ جويلية من سنة 2014 واستمر إلى غاية اليوم، لترتفع بذلك خسائرها أمام الدولار وحتى العملات الأجنبية الأخرى، على غرار الأورو.

 وسيلة قرباج

 

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