تقرير أوبك يتوقع استقرار السوق

1.5 ترليون برميل احتياطات العالم من النفط

كشف تقرير لمنظمة أوبك عن بلوغ احتياطات العالم المؤكدة من النفط 1.5 ترليون برميل، معتبرا أن النفط الخام والغاز سيستمران في السيطرة على مزيج الطاقة في العالم لعقود طويلة مقبلة، فيما يتساءل خبراء ومحللون عن سبب تأثر أسعار النفط بمعادلة العرض والطلب في ظل وجود احتياطي هام من النفط، فضلا عن التخوفات من نضوب احتياطي البترول في العالم.

أشار تقرير لمنظمة الدول المصدرة للبترول أوبك ، إلى أنه لا يمكن إهمال تلك الأصول والموارد الضخمة في وقت يوجد كثير من الناس يعيشون في حالة فقر حاد في احتياجات الطاقة. وشدد التقرير على الحاجة العاجلة إلمعالجة فقر الطاقة، مشيراً إلى أن في الوقت الحالي يوجد أكثر من ملياري شخص في إفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية لا يحصلون على الاحتياجات الأساسية من الطاقة الأولية خاصة من النفط الخام.

وقال الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو، في التقرير إن صناعة النفط الخام بدأت في الشعور بحالة من الوهج والانتعاش وإن ذلك تحقق في ظل وجود أساسيات سوق شاملة وقوية ، مشيراً إلى أن الانتعاش في الاقتصاد العالمي تحقق بشكل عام في العام الماضي 2017، حيث من المتوقع أن يتم الحفاظ على هذه الحالة أيضا العام 2018 في ظل معدل نمو عالمي صحي بنسبة 3.8 بالمائة . وأشار التقرير ذاته، إلى الانخفاض المستمر في مستوى مخزونات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ليقترب من المتوسط في مدة خمس سنوات، مشيرا إلى أنه من الواضح أن المؤشرات الإيجابية التي تحققت كانت مدفوعة بمستوى مطابقة غير مسبوق في خفض الإنتاج التزمت به دول أوبك وخارج المنظمة بنفس القدر منذ بدء تطبيق إعلان التعاون المشترك. ويضيف فحوى التقرير إن أوبك بالتوافق مع اللجنة الوزارية المعنية بمراقبة خفض الإنتاج تنظر إلى مستقبل السوق بمنظور شامل يتجاوز المديين القصير والمتوسط ويسعى إلى تحقيق الاستقرار على المدى الطويل في السوق بشكل أكثر استدامة .

ونقل تقرير المنظمة عن المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رئيس لجنة المراقبة الوزارية المشتركة الخاصة باتفاق خفض الإنتاج، أنه من المحتمل أن يتطلب الاتفاق الحالي لتعاون المنتجين التحول مستقبلا نحو تطوير الاتفاق والبناء عليه من خلال ابتكار آليات أقوى لجمع البيانات وضمان سلامتها والتنسيق والاتساق بين جميع المشاركين في الاتفاق.

وأضاف التقرير بأن الفالح شدد على أهمية إضفاء الطابع المؤسسي على التعاون القائم حاليا بين المنتجين ، مبينا أن التعاون بين أوبك والمستقلين سيتجاوز المظلة الحالية وهي إعلان التعاون ، مشيرا إلى أن برامج التعاون بينهم ستذهب إلى أبعد من مجرد إعادة التوازن إلى سوق النفط الخام، مطالبا بضرورة إضفاء الطابع المؤسسي على هذه العلاقة.