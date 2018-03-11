لإنشاء مصنع إنتاج مولدات كهربائية ذات ضغط عال

اتفاقية شراكة بين إلكترو- الصناعات عزازقة ومؤسسة هندية

أبرمت، أمس، المؤسسة العمومية للإلكترو-الصناعات بعزازقة شرق ولاية تيزي وزو، ثنائية شراكة بين مؤسسة هندية من أجل إنشاء مصنع ضخم يعد الأول من نوعه على المستوى الوطني مختص في إنتاج المولدات الكهربائية ذات الضغط العالي.

وتعد مؤسسة إلكترو- الصناعات من إحدى فروع مجمع إلكترو- الجزائر الذي أنشئ في إطار عملية إعادة تنظيم القطاع الصناعي في الجزائر الذي أجرته الحكومة ما بين 1980 و2000 والتي أسفرت في 1999 عن إعادة هيكلة هذه المؤسسة التي دخلت ولأول مرة في تاريخها مجال الشراكة الأجنبية بتوقيعها أمس على اتفاقية شراكة بينها وبين مؤسسة من الهند وكذا مؤسسة سونلغاز، حيث أن هذه المؤسسة الأجنبية التي تحمل العلامة التجارية في جاي إلكتريكال ليميتاد تعد من الشركات العالمية الكبرى المختصة في مجال صناعة المولدات الكهربائية المعترف بها دوليا نظرا للتكنولوجيا العصرية المستخدمة في سلسلة التصنيع. وفي السياق ذاته، فإن حفل توقيع اتفاقية الشراكة بين الطرفين تم في حفل رسمي احتضنه المقر الإداري لمؤسسة الالكتر- الصناعات عزازقة بحضور الطرفين الممثلين في مجلس إدارة المؤسسة الجزائرية ووفد ممثل للمؤسسة الهندية إلى جانب ممثلين عن مؤسسة سونلغاز. وهي الشراكة التي ستسمح لأول مرة في الجزائر بإنشاء مصنع مختص في انتاج المولدات الكهربائية ذات الضغط العالي بقيمة مالية إجمالية قاربت 1.5 مليار دج موزعة على الشكل التالي: الكترو-الصناعات 45 بالمائة، سونلغاز 15 بالمائة، والمؤسسة الهندية بـ40 بالمائة. وهو المصنع الذي من المنتظر أن يتربع على مساحة إجمالية تقدر بـ 33000 متر مربع. وفي الشأن الخاص بموعد إطلاق اشغال الإنجاز فإن الاتفاقية حددت موعد بداية أفريل القادم تاريخا لوضع حجر أساس المصنع الذي سيسلم في ظرف 22 شهرا. كما حددت الاتفاقية معايير تسيير المؤسسة التي ستتولى شؤونها بنمط مستقل وستساهم في خلق 358 منصب شغل ناهيك عن المناصب غير المباشرة والكثير من المؤسسات العمومية التي ستستفيد من خدمات المصنع على فروع مجمع إمتال ، أ. ج. م وغيرها من المؤسسات الخاصة. كما أن نسبة الادماج الصناعي في هذا المصنع تقدر بـ 45 بالمائة قبل أن تقفز إلى 60 بالمائة غضون السنوات الخمس الأولى. من جهة أخرى من الناحية الإنتاجية من المنتظر أن يقوم المصنع بإنتاج نوعين من المولدات الكهربائية الأولى بطاقة 20، 40، 120 و300 MVA والثاني ذات طاقة 60، 200 و400 MVA ، ومن الأهداف الرئيسية لهذه المؤسسة التي ستحمل اسم فيجاي إليكتركال الجزائر تكمن في وضع حد نهائي لعميلة استيراد هذه المولدات مع استهداف السوق الخارجية وبالتحديد نحو السوق المغاربية، الشرق الأوسط، وإفريقيا إضافة إلى السوق الأوربية. كما تقدر طاقتها الإنتاجية بـ115 وحدة في السنة. من جهته أكد المدير العام لمجمع الكترو الجزائر، أن مجمعه يهدف إلى جعل عزازقة قطب صناعي بامتياز في مجال الإلكترو- الصناعات. خصوصا أن المصنع الحالي الموجود في عزازقة سيخضع لعملية توسعة لتدخل في سلسلة إنتاجه أنواع جديدة من مولدات الكهربائية بما فيها مولدات الكتروجان .