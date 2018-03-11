إطلاق نظام التعاقد مع المستشفيات خلال 2018

مداخيل كناس فاقت 400 مليار دينار في 2017

كشف المدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي تيجاني حسين هدام عن ارتفاع نسبة تعويضات الأدوية ما بين 5 و6 بالمائة سنويا، في حين فاقت مداخيل الصندوق 400 مليار دينار خلال 2017، فيما بلغت تكلفة تعويض الأدوية أكثر من 200 مليار دينار.

أوضح هدام أن نسبة تعويضات الأدوية تشهد ارتفاعا بين 5 و6 بالمائة سنويا، حيث كلفت الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قرابة 200 مليار دينار خلال 2017، بينما بلغت مداخيل الصندوق 400 مليار دينار خلال العام نفسه، مشيرا إلى أن 42 بالمائة من المداخيل يستغلها كناس في التسيير وتقديم الخدمات، بينما توجه 52 بالمائة للصندوق الوطني للتقاعد، و2 بالمائة لصندوق معادلة الخدمات الاجتماعية أفنبوس ، و4 بالمائة من المداخل يتم تخصيصها لصندوق التأمين على البطالة، معتبرا أن الـ كناس حقق مداخيل قياسية خلال سنة 2012 بلغت 1038 مليار دينار، بينما ناهزت 1060 مليار دينار خلال 2016 بفضل تدابير قانون المالية التكميلي 2015، مضيفا أن التكفل بمصاريف العلاج على مستوى المستشفيات العمومية يعرف منحى تصاعديا كل سنة، حيث كلف الـ كناس 80 مليار دينار خلال 2017، مشيرا إلى إطلاق نظام التعاقد مع المستشفيات بداية من العام الجاري، رغم أنه سيكلف صندوق الضمان الاجتماعي مبالغ إضافية إلا أنه يسمح بتقديم خدمات صحية أحسن للمؤمنين اجتماعيا. وأفاد تيجاني بأن صندوق الضمان الاجتماعي يتمتع بوضع مالي جيد رغم أن سنة 2017 شهدت التعويض عن أكثر من 1.4 مليون عطلة مرضية بقيمة مالية تناهز 16.813 مليار دينار، قائلا في هذا الصدد إن مصالحه لاحظت ارتفاعا في عدد التوقف عن العمل والعطل المرضية، الأمر الذي استدعى تحديث نظام المراقبة الطبية لصندوق الضمان الاجتماعي قصد التقليل من العطل المرضية الكاذبة، لاسيما للمؤمّنين الذين يستغلون العطل المرضية لممارسة نشاط آخر أو تمديد عطل الأمومة بالنسبة للأمهات حديثي الولادة، نافيا في هذا الصدد أي نية لتقليص عطلة الأمومة التي حددها القانون بـ 98 يوما. وأشار ذات المتحدث إلى أن نظام المراقبة الطبية لصندوق الضمان الاجتماعي يتكون من شقين، الأول يتعلق بالمراقبة الإدارية، حيث قامت مصالح الرقابة بزيارة أكثر من 171 ألف مؤمّن اجتماعيا خلال 2017، حيث تبين أن أكثر من 18 ألف منهم لم يكونوا في منازلهم مثلما ينص عليه القانون، وتم رفض عطلهم المرضية، أما الشق الثاني فيتعلق بالمراقبة الطبية لكل توقف عن العمل مهما كانت مدته من طرف الأطباء المستشارين التابعين للصندوق البالغ عددهم ألف طبيب.