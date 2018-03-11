سيضمن رحلات كل ثلاثين دقيقة

تسليم خط السكة الحديدية الجزائر - مطار هواري بومدين نهاية سبتمبر

كشف عز الدين فريدي المدير العام للوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية أنيسريف ANESRIF عن استلام خط السكك الحديدية بين الجزائر والمطار الدولي هواري بومدين في غضون نهاية سبتمبر، بالتزامن مع استلام المحطة الجديدة بالمطار.

اعتبر المسؤول في تصريح للإذاعة الوطنية أن المحطة ستكون تحت الأرض، وستضمن رحلات كل ثلاثين دقيقة، وتربط بين باب الزوار والمطار الدولي، ومنهما إلى مختلف الوجهات، كما أعلن ذات المسؤول عن إطلاق مشاريع ضخمة تخص شبكة السكك الحديدية وخطوطا تربط مدن الجنوب الجزائري، وتشمل مشروعا يمتد إلى 6000 كلم نحو عين صالح بتمنراست. وتشرف الوكالة على محفظة استثمارات في السكك الحديدية بقيمة 30 مليار دولار منذ سنة 1999، بهدف بلوغ شبكة بطول 12500 كلم في غضون 2035 وقطارات بسرعة 160 كلم في الساعة، وحتى 220 كلم في الساعة في بعض المسارات. ويرتقب تسلم 2300 كلم في آفاق 2019، لترتفع الشبكة إلى 6300 كلم، بالموازاة مع تطوير الشحن ونقل السلع والبضائع ببرمجة نقل 17 مليون طن ورقم أعمال بـ 80 مليون دينار.