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فيما تستمر معاناة المواطن اليومية لاقتناء كيس حليب

انفراج أزمة الحليب مرهون بتحرير الأسعار ورفع الدعم

  12 مارس 2018 - 20:52   قرئ 80 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
انفراج أزمة الحليب مرهون بتحرير الأسعار ورفع الدعم

فدرالية المستهلكين تؤكد تقليص حصة الملبنات من مسحوق الحليب

ما زالت أزمة نقص أكياس الحليب التي تشهدها ولايات الوسط تؤرق المواطنين وترهن كرامتهم في نيل كيس حليب مدعم بعيدا عن الانتظار في طوابير طويلة يوميا، في الوقت الذي يؤكد فيه موزعو الحليب وكذا المنتجون أن الخلل يكمن في تقليص الديوان المهني للحليب تموين الملبنات بالمادة الأولية، وهو ماخلق أزمة طوابير يومية منذ 2017 واستمرت لحد الساعة، فيما ترى فدرالية المستهلكين أن انتهاء الأزمة مرهون بتحرير الأسعار ووقف التلاعب بمسحوق الحليب المدعم.

 

اعتبر رئيس الفدرالية الوطنية للمستهلكين زكي حريز في تصريح خص به  المحور اليومي  أن التخلص من أزمة الحليب مرهون بمدى تمكّن الحكومة من تحرير أسعار الحليب ورفع الدعم عنه، داعيا في الوقت ذاته الحكومة إلى فتح الاستثمار أمام الخواص في شعبة الحليب وتوفير المادة من الخارج بدل استغراق الديوان وقتا طويلا لإطلاق مناقصة استيراد كمية معينة من مسحوق الحليب لتوفير حليب أكياس ذي جودة توافق الاحتياجات الغذائية للمستهلك، الأمر الذي من شأنه كبح تلاعب المنتجين بنوعية المنتوج، إلى غاية تحقيق الاكتفاء تدريجيا في المجال، واكتفاء الحكومة -يضيف محدثنا- بمهمة الرقابة والتنظيم وإضفاء الصرامة والجدية في متابعة مسار تطور الشعبة لضمان عدم تكرر أي سيناريو للندرة أو نقص تموين السوق بأكياس الحليب. وحمل حريز في هذا الإطار مسؤولية تواصل ندرة المادة للديوان المهني للحليب، من خلال التلاعب في استعمال  غبرة  الحليب المدعمة من قبل الملبنات وتوجيهها لإنتاج مشتقات هذه المادة من ياغورت، جبن ولبن، بحكم هامش الربح الأكبرالذي يجنيه المنتجون منها باستخدام المسحوق المدعم، مشيرا في ذات الصدد إلى أن الأزمة تركزت بشكل أساسي في مناطق الوسط على غرار الجزائر العاصمة، البليدة وتيبازة. وأعاب المتحدث في السياق على وزارة التجارة إيفاد مراقبين أسبوعيا للملبنات الخاصة والعمومية دون التدقيق في عملية مراقبة كمية المسحوق المستعمل في إنتاج حليب الأكياس ومقارنتها مع الكمية التي يمونهم بها الديوان الوطني للحليب، موضحا أن بعض الملبنات تغش في استعمال الكمية المفروض أن يحتويها اللتر الواحد من المادة والمقدرة بـ110 غ من  البودرة ، في حين أن الكيس الذي يستهلكه الجزائريون لا يحتوي سوى 75 غراما فقط من  الغبرة .

مريم سلماوي

 

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