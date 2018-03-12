وزارة الفلاحة تطلق مناقصة لتطوير القطاع

خبراء زراعيون وبياطرة لإنعاش الزراعة الصحراوية

أعلن الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي عن مناقصة وطنية لتوظيف مجموعة خبراء في المجال الزراعي، لتطوير القطاع الفلاحي على مستوى المناطق الجنوبية، من أجل إنعاش الزراعة الصحراوية.

جاء في نصّ المناقصة أن عدد الولايات المعنية 13 ولاية، تتمثل في أدرار، بشار، ورقلة، تندوف، البيض، تمنراست، النعامة، الوادي، غرداية، إليزي، بسكرة، الجلفة والأغواط. وأشار الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي إلى أن تطوير القطاع الفلاحي على مستوى الجنوب الوطني يعدّ من بين أولوياته التي تعول عليها الحكومة من أجل إنعاش الزراعة الصحراوية، وهو الأمر الذي دفع بالصندوق إلى فتح المجال أمام توظيف خبراء من أشخاص معنويين وطبيعيين في المجالات الفلاحية، للتدخّل على مستوى الصناديق الجهوية للتّعاون الفلاحي بولايات الجنوب. وسيتمّ التعامل مع الخبراء وفق دفتر أعباء واتفاقية خدمات في المجالات المعنية، على غرار الأخطار الفلاحية التي يتمّ لأجلها توظيف مهندسين زراعيين، إضافة إلى أخطار الأمراض الحيوانية التي يوظّف لها أطباء بياطرة. ويعنى الخبراء بالتدخّل في مجالات معاينة الخطر أو المعاينة المسبقة والخبرة المعتمدة على تقييم الأضرار بعد وقوع الحادث، والتي تلحق بالإنتاج النباتي والحيواني، ناهيك عن إعداد تقارير خبرة. وتوجّه الترشيحات إلى مديرية الأخطار الفلاحية بالصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، وسيرسل الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي ملفات ترشّح المعنيين إلى الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين من أجل الحصول على الاعتماد. وللإشارة فإنّ الولايات الجنوبية تعدّ من أكثر مناطق الوطن في مجال الإنتاج الفلاحي، لكنّ التقييم السنوي الذي قامت به وزارة الفلاحة سجّل انخفاضا في الإنتاج منذ العام 2014، في مجالي الزراعة وتربية المواشي والدواجن. ويعود سبب الانخفاض إلى انتشار فيروس الحمى القلاعية قادما من تونس بسبب تهريب رؤوس بقر مريضة إلى الأسواق الجزائرية، وهو الفيروس الذي كلّف خزينة الدولة أموالا طائلة بسبب إصدار المصالح البيطرية قرارات تخص ذبح أكثر من مليون رأس بعدما ثبتت إصابتها بالمرض، مع دفن أكثر من 5 آلاف رأس نفقت بسبب المرض. أما فيما يخص إنتاج اللحوم البيضاء فقد عرف هو الآخر انخفاضا محسوسا بسبب عدة مشاكل تخص ارتفاع سعر تغذية الدواجن في الأسواق العالمية، مما جعل مربي الدواجن يعزفون عن نشاطهم، في الوقت الذي اتسعت فيه دائرة احتكار المنتجين الكبار للسوق، وهم الذين لا يزيد عددهم عن 10 منتجين فقط. وكذلك الأمر بالنسبة للزراعة، التي تراجعت بسبب الجفاف واعتماد الفلاحين على أنظمة سقي تقيليدية، وهو ما أثّر سلبا على تموين السوق، مما دفع بالوزارة الوصية إلى إعادة النظر في نظام ضبط المنتجات الفلاحية سيربلاك .