شريط الاخبار
خبراء زراعيون وبياطرة لإنعاش الزراعة الصحراوية سوناطراك و توتال تنشئان مصنعا للبلاستيك لتلبية حاجات تركيب السيارات يوم برلماني حول الصناعة العسكرية في الجزائر الحكومة خصصت 50 مليار دولار للقضاء على أزمة العطش منذ 2000 الحماية المدنية تتجند لصيف 2018 وزارة التعليم العالي تبقي على امتحانات التخصص يوم 18 مارس لم نتوصل إلى اتفاق مع النقابات حول كل المطالب 4 آلاف طبيب مقيم ينظمون مسيرة داخل مستشفى مايو بالعاصمة وزارة التربية تتراجع عن قرار الفصل بين مادتي التاريخ والجغرافيا ديوان الحج والعمرة يكشف عن تفاصيل تكاليف حج 2018 والي بومرداس يتمادى ويعتبر نفسه جنديا للجمهورية إشراك الفاعلين المحليين ضرورة للحد من البطالة وترقية التشغيل ندوة ولاة المناطق الحدودية الجزائرية - التونسية قريبا تأجيل مثول بن زعيم أمام لجنة الانضباط إلى الثلاثاء القادم الأفارقة مدعوون لترشيد النمو الديمغرافي للتوازن مع الفرص التنموية خياطي يرجّح سبب انتشار البوحمرون إلى عدم صلاحية اللقاحات رجال المال ومنابر الإعلام... الظل الخفي للسلفية والإخوان بمنطقة القبائل عام حبسا نافذا لعجوز سورية تحصلت على الجنسية الجزائرية بالتزوير! الاجتماعات الماراطونية بين بن غبريت وبكنابست تتجه مجددا نحو الانسداد نسعى لجعل المواطن الشريك الأول في المعادلة الأمنية الحديثة قرباج يخسر معركته أمام زطشي ويرفع الراية البيضاء انفراج أزمة الحليب مرهون بتحرير الأسعار ورفع الدعم ميهوبي يكرم إعلاميات القسم الثقافي بقصر الثقافة جائزة مصطفى كاتب الدولية تكشف عن أسماء أعضائها «صدور مجلة دورية و إطلاق بوابة الكترونية قريبا» إدارة سجن عزازقة... من العقاب إلى التعليم وتكوين وتأهيل السجين الإعــــــــــــــــــلام الإنجليــــــــــــــــــزي يلقــــــــــــــــــب محــــــــــــــــــرز بـ «الساحــــــــــــــــــر» العميـــــــــد والحمـــــــــراوة فـــــــــي صـــــــــدام مـــــــن أجـــــــل البقـــــــاء فــــــي سبـــــــاق اللقـــــــب رصد 480 سكن لدائرة وهران وإقصاء بلدية بئر الجير يثير غضب السكان والي بومرداس يتعهد بتحسين ظروف تمدرس التلاميذ المستفيدون من السكن التساهمي بالكاليتوس يشتكون «ايتوزا» ستفتح أربعة خطوط جديدة وتسخر 29 حافلة قريبا بــــيـــراف يــتــــــــحدى ويــواصـــل المــــقاومــة 1.5 ترليون برميل احتياطات العالم من النفط بدوي يذكّر الأميار بالتقشف ويحمّلهم مسؤولية تحسين الأوضاع المعيشية للجزائريين اتفاقية شراكة بين إلكترو- الصناعات عزازقة ومؤسسة هندية تسليم خط السكة الحديدية الجزائر - مطار هواري بومدين نهاية سبتمبر مداخيل كناس فاقت 400 مليار دينار في 2017 بوتفليقة يترأس أول مجلس للوزراء في 2018 الأربعاء المقبل ارتفاع قياسي لأسعار الأورو والـبالباوند في السوق السوداء
  1. الرئيسية
  2. الاقتصاد
  3. خبراء زراعيون وبياطرة لإنعاش الزراعة الصحراوية

وزارة الفلاحة تطلق مناقصة لتطوير القطاع

خبراء زراعيون وبياطرة لإنعاش الزراعة الصحراوية

  12 مارس 2018 - 21:16   قرئ 12 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
خبراء زراعيون وبياطرة لإنعاش الزراعة الصحراوية

أعلن الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي عن مناقصة وطنية لتوظيف مجموعة خبراء في المجال الزراعي، لتطوير القطاع الفلاحي على مستوى المناطق الجنوبية، من أجل إنعاش الزراعة الصحراوية.

 

جاء في نصّ المناقصة أن عدد الولايات المعنية 13 ولاية، تتمثل في أدرار، بشار، ورقلة، تندوف، البيض، تمنراست، النعامة، الوادي، غرداية، إليزي، بسكرة، الجلفة والأغواط. وأشار الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي إلى أن تطوير القطاع الفلاحي على مستوى الجنوب الوطني يعدّ من بين أولوياته التي تعول عليها الحكومة من أجل إنعاش الزراعة الصحراوية، وهو الأمر الذي دفع بالصندوق إلى فتح المجال أمام توظيف خبراء من أشخاص معنويين وطبيعيين في المجالات الفلاحية، للتدخّل على مستوى الصناديق الجهوية للتّعاون الفلاحي بولايات الجنوب. وسيتمّ التعامل مع الخبراء وفق دفتر أعباء واتفاقية خدمات في المجالات المعنية، على غرار الأخطار الفلاحية التي يتمّ لأجلها توظيف مهندسين زراعيين، إضافة إلى أخطار الأمراض الحيوانية التي يوظّف لها أطباء بياطرة. ويعنى الخبراء بالتدخّل في مجالات معاينة الخطر أو المعاينة المسبقة والخبرة المعتمدة على تقييم الأضرار بعد وقوع الحادث، والتي تلحق بالإنتاج النباتي والحيواني، ناهيك عن إعداد تقارير خبرة. وتوجّه الترشيحات إلى مديرية الأخطار الفلاحية بالصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، وسيرسل الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي ملفات ترشّح المعنيين إلى الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين من أجل الحصول على الاعتماد. وللإشارة فإنّ الولايات الجنوبية تعدّ من أكثر مناطق الوطن في مجال الإنتاج الفلاحي، لكنّ التقييم السنوي الذي قامت به وزارة الفلاحة سجّل انخفاضا في الإنتاج منذ العام 2014، في مجالي الزراعة وتربية المواشي والدواجن. ويعود سبب الانخفاض إلى انتشار فيروس الحمى القلاعية قادما من تونس بسبب تهريب رؤوس بقر مريضة إلى الأسواق الجزائرية، وهو الفيروس الذي كلّف خزينة الدولة أموالا طائلة بسبب إصدار المصالح البيطرية قرارات تخص ذبح أكثر من مليون رأس بعدما ثبتت إصابتها بالمرض، مع دفن أكثر من 5 آلاف رأس نفقت بسبب المرض. أما فيما يخص إنتاج اللحوم البيضاء فقد عرف هو الآخر انخفاضا محسوسا بسبب عدة مشاكل تخص ارتفاع سعر تغذية الدواجن في الأسواق العالمية، مما جعل مربي الدواجن يعزفون عن نشاطهم، في الوقت الذي اتسعت فيه دائرة احتكار المنتجين الكبار للسوق، وهم الذين لا يزيد عددهم عن 10 منتجين فقط. وكذلك الأمر بالنسبة للزراعة، التي تراجعت بسبب الجفاف واعتماد الفلاحين على أنظمة سقي تقيليدية، وهو ما أثّر سلبا على تموين السوق، مما دفع بالوزارة الوصية إلى إعادة النظر في نظام ضبط المنتجات الفلاحية  سيربلاك .

وسيلة ق

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الاقتصاد

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات