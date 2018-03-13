مخطط حكومي لوقف إستيراد القمح في 2022

شريط الاخبار
ولد عباس يسدد ديون سعداني انطلاق الدورة التكوينية الثانية غدا لتجسيد مخطط عمل «أفريبول» بجاية تحتضن الطبعة الرابعة لجائزة الهاشمي قروابي رواية «معطوب الوناس: لا لمجانين الله» تصدر بفرنسا براهيمي يحرم بورتو من توسيع الفارق عن ملاحقيه مسنات يبعن ملابسهن ويفترشن الأرض من أجل لقمة العيش ملاك شباب قسنطينة سووا جزءا من مستحقات اللاعبين سوسطارة تسعى إلى تدشين بولوغين بانتصار ثمين صاحب وحدة صناعية بالعنصر يستولي على سوق الفلاح تماثيل ونقوش البنايات الكلونيالية بالعاصمة تسترجع صورتها الحقيقية بلديات العاصمة تفتح أبواب التسجيل في صيغة LPA أمام المواطنين غدا الأربعاء رجال المال ومنابر الإعلام... الظل الخفي للسلفية والإخوان بمنطقة القبائل سوناطراك و توتال تنشئان مصنعا للبلاستيك لتلبية حاجات تركيب السيارات خبراء زراعيون وبياطرة لإنعاش الزراعة الصحراوية قرباج يخسر معركته أمام زطشي ويرفع الراية البيضاء انفراج أزمة الحليب مرهون بتحرير الأسعار ورفع الدعم خياطي يرجّح سبب انتشار البوحمرون إلى عدم صلاحية اللقاحات يوم برلماني حول الصناعة العسكرية في الجزائر الحكومة خصصت 50 مليار دولار للقضاء على أزمة العطش منذ 2000 الحماية المدنية تتجند لصيف 2018 وزارة التعليم العالي تبقي على امتحانات التخصص يوم 18 مارس لم نتوصل إلى اتفاق مع النقابات حول كل المطالب 4 آلاف طبيب مقيم ينظمون مسيرة داخل مستشفى مايو بالعاصمة وزارة التربية تتراجع عن قرار الفصل بين مادتي التاريخ والجغرافيا الاجتماعات الماراطونية بين بن غبريت وبكنابست تتجه مجددا نحو الانسداد ديوان الحج والعمرة يكشف عن تفاصيل تكاليف حج 2018 والي بومرداس يتمادى ويعتبر نفسه جنديا للجمهورية إشراك الفاعلين المحليين ضرورة للحد من البطالة وترقية التشغيل نسعى لجعل المواطن الشريك الأول في المعادلة الأمنية الحديثة ندوة ولاة المناطق الحدودية الجزائرية - التونسية قريبا تأجيل مثول بن زعيم أمام لجنة الانضباط إلى الثلاثاء القادم الأفارقة مدعوون لترشيد النمو الديمغرافي للتوازن مع الفرص التنموية عام حبسا نافذا لعجوز سورية تحصلت على الجنسية الجزائرية بالتزوير! الحكومة تمنح امتيازات وتحفيزات للشركات المحلية بوتفليقة يترأس أول مجلس للوزراء في 2018 الأربعاء المقبل ميهوبي يكرم إعلاميات القسم الثقافي بقصر الثقافة جائزة مصطفى كاتب الدولية تكشف عن أسماء أعضائها «صدور مجلة دورية و إطلاق بوابة الكترونية قريبا» إدارة سجن عزازقة... من العقاب إلى التعليم وتكوين وتأهيل السجين الإعــــــــــــــــــلام الإنجليــــــــــــــــــزي يلقــــــــــــــــــب محــــــــــــــــــرز بـ «الساحــــــــــــــــــر»
  1. الرئيسية
  2. الاقتصاد
  3. مخطط حكومي لوقف إستيراد القمح في 2022

مخطط حكومي لوقف إستيراد القمح في 2022

  13 مارس 2018 - 13:28   قرئ 53 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
مخطط حكومي لوقف إستيراد القمح في 2022

قال الرئيس المدير العام للديوان الجزائري المهني للحبوب،أن الجزائر لا تحتاج لإستيراد القمح بعد 4 سنوات من الأن، مشيرا إلى أنه سيتم تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذه المادة.

وأبرز محمد بلعبدي اليوم الثلاثاء، أن”الديوان سطّر برنامجا بتكليف من الوزارة الوصية والحكومة لتطوير وزيادة إنتاج الجزائر من القمح الصلب.

وهو ما سيسمح بتحقيق الإكتفاء الذاتي من هذه المادة الإستراتيجية خلال 3 إلى 4 سنوات ثم التوجه بعدها للتصدير”.

جاءت تصريحات المدير العام على هامش توقيع اتفاقية تعاون بين الديوان الجزائري المهني للحبوب وجامعة “مصطفى اسطمبولي” لمعسكر.

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الاقتصاد

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات