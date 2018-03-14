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النفط يتراجع مع زيادة الإنتاج الأمريكي

  14 مارس 2018 - 10:24   قرئ 18 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
النفط يتراجع مع زيادة الإنتاج الأمريكي

انخفضت أسعار النفط اليوم الأربعاء مع ارتفاع الإنتاج الأمريكي، الذي طغى على بيانات صينية قوية ترجح احتمال زيادة واردات أكبر مشتر للخام في العالم.

وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 60.65 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:51 بتوقيت غرينيتش، منخفضا ستة سنتات عن الإغلاق السابق، فيما بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 64.47 دولار للبرميل بانخفاض قدره 17 سنتا.

وخسر برنت والخام الأمريكي نحو 1.5% و2.4% منذ بداية الأسبوع حيث تضررت الأسعار من مخاوف بشأن ارتفاع مطرد في إنتاج الولايات المتحدة أسهم أيضا في زيادة المخزونات.

وارتفع الإنتاج الأمريكي بنحو الربع منذ منتصف عام 2016 إلى 10.37 مليون برميل يوميا لتتفوق الولايات المتحدة بذلك على السعودية، أحد أبرز منتجي النفط في العالم.

ووفقا لما ذكرته وكالة الطاقة الدولية، من المتوقع ارتفاع الإنتاج الأمريكي فوق 11 مليون برميل يوميا بحلول نهاية 2018 ليتجاوز إنتاج روسيا أكبر منتج للخام في العالم.

وعلى صعيد متصل، أعلنت الصين الأربعاء أن إنتاجها المحلي من النفط خلال شهري يناير وفبراير انخفض 1.9% على أساس سنوي إلى 30.37 مليون طن، في الوقت ذاته ارتفع استهلاك الخام 7.3% إلى 93.4 مليون طن، وهو ما يشير إلى الحاجة لمزيد من الواردات.

 

 

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