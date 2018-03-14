الأغلفة المالية المخصصة لذلك بلغت 5481 مليار خلال عقدين

تسجيل قرابة 06 ملايين مركبة في الجزائر نهاية 2017

قارب حجم السيارات في الجزائر إلى ستة ملايين مركبة بنهاية 2017 حسبما أفاد به وزير الأشغال العمومية والنقل، عبد الغني زعلان، أمس بالجزائر.





استنادا للأرقام التي قدمها زعلان خلال جلسة استماع بلجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية للمجلس الشعبي الوطني، فإن الحظيرة الوطنية للسيارات عرفت وتيرة نمو متسارعة خلال العقدين الماضيين حيث بلغت5986 ألف مركبة نهاية 2017 مقابل 4.314.607 مركبة في 2010، مقابل 3.706.00 مركبة في 2008 و2.840.077 مركبة في 1998.

وأرجع زعلان أن فرض هذا النمو المتزايد في حجم حظيرة السيارات إلى تكثيف الاستثمارات العمومية في توسيع وعصرنة شبكة الطرقات الوطنية، لافتا إلى أن قيمة الأغلفة المالية المخصصة لذلك بلغت 5.481 مليار دج بين 1999 و2017 أي ما يمثل حوالي 53 بالمائة من إجمالي الأغلفة الموجهة للبنى التحتية في مجال النقل والمقدر بـ 10.248 مليار دج في هذه الفترة. سمحت هذه الاستثمارات بتوسيع الشبكة الوطنية للطرقات من 104.000 كم في 1999 إلى 126.900 كم نهاية 2017، وبتوسيع طول الطرق السريعة والسيارة من 637 كم في 1999 إلى 5.700 كم نهاية 2017 بينما ارتفع عدد المنشآت الفنية للطرق من 3.600 منشأة إلى 10.563 منشأة في نفس الفترة، و يشمل البرنامج الجاري تنفيذه حاليا أشغال إنجاز منافذ وروابط للطرق السريعة بطول إجمالي يقدر ب1.009 كم من بينها سبعة منافذ سيارة تربط الموانئ بجاية، جن جن، سكيكدة، تنس، وهران،مستغانم، الغزوات بالطريق السيار شرق-غرب وأربعة منافذ سيارة تربط عواصم الولايات تيزي وزو، باتنة، معسكر وقالمة بنفس الطريق السيار.

عبدالله بن مهل