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الجزائر من أكبر الدول المستوردة للحبوب في العالم

مخطط حكومي لوقف استيراد القمح في 2022

  14 مارس 2018 - 10:53   قرئ 47 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
مخطط حكومي لوقف استيراد القمح في 2022

قال الرئيس المدير العام للديوان الجزائري المهني للحبوب، إنّ الجزائر لا تحتاج لاستيراد القمح بعد 4 سنوات من الأن، مشيرا إلى أنه سيتم تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذه المادة.


أبرز محمد بلعبدي أمس، أن «الديوان سطّر برنامجا بتكليف من الوزارة الوصية والحكومة لتطوير وزيادة إنتاج الجزائر من القمح الصلب، وهو ما سيسمح بتحقيق الإكتفاء الذاتي من هذه المادة الإستراتيجية خلال 3 إلى 4 سنوات ثم التوجه بعدها للتصدير”.
وقد وقّعت الجزائر على اتفاقية استيراد نحو 700 ألف طن من للقمح اللين في مناقصة مؤخرا، وهذا بغرض تأمين الاحتياجات الوطنية من الحبوب لشهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين، وتمت عملية  استيراد القمح سيكون من بريطانيا، ألمانيا، بولونيا والولايات المتحدة كخيار محتمل بالإضافة إلى فرنسا، وقد قدّرت قيمة الطن الواحد من القمح اللين بـ 197 دولار أي ما يقارب 137.9 مليون دولار في السّعر الإجمالي. ويمثل القمح اللين حصة الأسد في فاتورة استيراد القمح، حيث بلغت قيمة مشترياته 2,121 مليار دولار، بينما وصلت فاتورة القمح الصّلب إلى 439 مليون دولار، ويعتبر القمح اللين من بين المحاصيل التي تعاني فيها الجزائر نقصا فادحا، بسبب عزوف الفلاّحين عن هذا النّوع الذي يتطلب كميات كبيرة من المياه ونوعية أراض خاصة، إلى جانب ضعف القدرة التخزينية للجزائر، ما يؤدي سنويا إلى إتلاف كميات معتبرة من الحبوب. يشار إلى أن الجزائر تعتبر واحدة من أكبر الدّول المستوردة للحبوب في العالم، بحيث تصل احتياجاتها إلى 3.3 مليون طن سنويا وتبقى فرنسا الممون الرئيسي بالقمح للسوق الجزائرية. وكان وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد السلام شلغوم قد كشف عن انخفاض انتاج الجزائر من الحبوب هذه السنة إلى 33 مليون قنطار مقابل 37 مليون قنطار العام الماضي أي بنسبة تراجع قدرت بـ 11 بالمائة، وأرجع الوزير انخفاض الانتاج الوطني من الحبوب برسم حملة الحصاد لهذا الموسم إلى عدة عوامل أهمها الجفاف والجليد الذي ضرب بعض المناطق المعروفة بزراعة الحبوب لا سيما الولايات الغربية على غرار تيارت، سيدي بلعباس وعين تموشنت.

لطفي. ع

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