سيارات» كيا» وشاحنات «هيونداي» بتحفيزات هامة

اتفاقية شراكة بين مجمع «غلوبال» والمغاربية للإيجار المالي-الجزائر

وقعت المغاربية للإيجار المالي الجزائر (MLA)، و»كيا الجزائر» الممثل الرسمي لعلامة «كيا موتورز» الكورية بالجزائر، وشركة «غلوبال موتورز أندستريز» (GMI) لتركيب الشاحنات والحافلات من علامة «هيونداي» بالجزائر، فرع مجمع «غلوبال غروب» على عقد شراكة استراتيجي أول أمس، سيسمح للزبائن من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالحصول على قروض إيجارية لاقتناء منتوجات الشركة، وتتمثل في سيارات «كيا» المركبة محليا وشاحنات وحافلات هيونداي. ومن بين أهدافها توسيع الحصة السوقية لكل من «GMI» و»كيا الجزائر»، مع السماح لزبائنهما بالحصول على قروض عن طريق المغاربية للإيجار الجزائر، حيث تقدم هذه الأخيرة خدمات تمويلية معتمدة كثيرا من طرف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.



حضر حفل التوقيع على الاتفاقية وفد هام من كلا الشركيتين وبعض زبائن شركة كيا الجزائر و»GMI»، بفندق» لاماراز أرتس» في القبة بالعاصمة. وفي هذا الشأن، عبّر المدير العام لـ «كيا الجزائر» سمير مڨرادي عن سعادته الكبيرة للتعامل مع المغاربية للإيجار الجزائر (MLA)، مشيرا إلى أن توقيعه هذا العقد جاء بهدف تمكين الزبون الجزائري من اقتناء منتوجنا المحلي بتسهيلات مالية معتبرة، على حد تعبيره. في سياق متصل، كشف محدثنا عن تسويق نحو 600 سيارة من علامة «كيا» المصنعة محليا خلال السنة المنقضية، على أن يتضاعف هذا الرقم خلال السنة الجارية، ضمن الأهداف المسطرة للعلامة، مؤكدا أنه سيتم إطلاق طرازات جديدة، من بينها سيارة «كيا سبورتايج» التي شرع في تسليمها أول أمس. من جانبه، أكد المدير العام للمغاربية للإيجار الجزائر، نافع عبروس، أن هذه الاتفاقية المميزة جاءت بعد عدة لقاءات مع مسؤولي «مجمع غلوبال»، وهي أول اتفاقية توقع بين مجمع صناعي للسيارات ومؤسسة تمويل بالإيجار المالي. وأوضح عبروس أنه سيتم وضح خط أخضر في جميع فروع المغاربية للإيجار عبر الوطن، لفائدة زبائنها الراغبين في اقتناء منتوجات «غلوبال غروب»، مفيدا بأن دراسة ملفاتهم لن تستغرق سوى يومين أو أربعة أيام، كما تعطيهم هذه الصيغة تحفيزات كبيرة فيما يخص التسعيرة والاستفادة من عروض البنك. وفي ختام حديثه، أشار عبروس إلى أن الاتفاقية تؤكد وقفة المغاربية للإيجار من أجل دعم دائم للمنتوج الوطني.

ز. ب