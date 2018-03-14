وزارة الصناعة: هذه هي أسعار السيارات المركبة في الجزائر

كشف مصدر من وزارة الصناعة والمناجم عن أسعار السيارات المركبة في الجزائر.

وحسب نفس المصدر، فإن وزارة الصناعة والمناجم تحصلت على الأسعار من منتجي السيارات.

ومن خلال الوثيقة فإن أسعار السيارات تبدأ من 114 مليون، وهي أسعار المصنع.

مؤكدة أن هذه الأسعار ليست موجهة للمستهلكين، وإنما هي أسعار المصنع لدى مركبي السيارات في الجزائر.

القائمة تكشف أسعار منخفضة مقارنة بالأسعار المتداولة حاليا:

سيارة رونو ستابواي محرك بنزين سعرها 134.6 مليون سنتيم

سيارة سامبول محرك بنزين 1.6 سعرها بـ137.6 مليون سنتيم

سيارة هيونداي i10 بمحرك 1.2 سعرها بـ153.4 مليون سنتيم

سيارة إيبيزا بمحرك 1.6 سعرها بـ165 مليون سنتيم

سيارة بيكانتو الجديدة سعرها بـ141.3 مليون سنتيم